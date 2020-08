VIDEO: Operaţiunea de salvare a unui pui de balenă cu cocoaşă. Protecţie anti-rechini, cu preţul vieţii a mii de animale marine

Astăzi, în jurul prânzului, o echipă de salvare a eliberat un pui de balenă cu cocoaşă dintr-o linie de tamburi pentru rechini în largul insulei North Stradbroke, din statul australian Queensland, în timp ce două balene adulte aşteptau în apropiere.

Autorităţile au primit rapoarte iniţiale despre incident în jurul orei 7.30 dimineaţa şi au trimis o echipă specială de salvare a animalelor marine la scurt timp după aceea. Un purtător de cuvânt al Fisheries Queensland a declarat că mamiferul s-a încurcat într-o „linie a tamburului de control al rechinilor" şi a fost eliberat imediat după prânz.

„O echipă de eliberare a animalelor marine din Queensland a sosit în jurul orei 10.45 dimineaţa şi, cu asistenţă din partea organizaţiei Sea World şi a contractorului programului de control al rechinilor, a eliberat cu succes balena de patru metri”, au spus aceştia.

„Mai mult de 35.000 de balene trec de-a lungul coastei Queensland în timpul sezonului anual de migraţie şi în acest an au existat doar patru operaţiuni de eliberare, toate soldate cu succes, cele cinci balene prinse în plase fiind eliberate”.

Această operaţiune de salvare, la care echipa de specialişti a spus că au asistat două balene adulte, care înotau „în apropiere", a fost cea mai recentă dintr-o serie de mai multe incidente din acest an, în care în plasele de rechini de pe coasta de sud-est a Queensland-ului s-au prins balene.

La sfârşitul lunii iunie, pe Coasta de Aur au mai fost eliberate o balenă şi puiul acesteia, iar cu doar o lună înainte un bărbat temerar, cunoscut doar sub numele de „Django”, a scăpat cu greu de plata unei amenzi pentru că a eliberat de unul singur o balenă din plasele de rechini. Conform legilor din Queensland echipamentul de control al rechinilor este protejat de o zonă de excludere de 20 de metri, iar cei care nu respectă această măsură pot primi o amendă de 26.900 de dolari.

Liniile de tambur sunt capcane acvatice fără pilot, folosite pentru ademenirea şi capturarea rechinilor mari, cu ajutorul cârligelor, fiind amplasate de obicei în apropierea plajelor populare de înot, cu intenţia de a reduce numărul de rechini din apropiere şi probabilitatea de atac din partea acestora. Din 1962 până în prezent, în cadrul unui program de „control al rechinilor”, autorităţile din Queensland au ucis aproximativ 50.000 de rechini folosind linii de tambur, în cadrul acestor acţiuni fiind omorâte şi un număr mare de alte animale, cum sunt, de exemplu, delfinii.

Oamenii de ştiinţă şi conservatoriştii marini au solicitat de mult timp îndepărtarea plaselor din apropierea plajelor Gold Coast şi Sunshine Coast în perioada migraţiei animalelor marine, care durează de la sfârşitul toamnei până în primăvară.

Guvernul a declarat însă că protejarea vieţii umane are prioritate, spunând că lucrează îndeaproape cu grupurile ştiinţifice în problemele ce ţin de controlul rechinilor.

