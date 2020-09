Ai văzut cum dispar zone întregi în faţa exploatării industriale sau agricole. Uruguayanul Pablo Albarenga a câştigat premiul Sony World Photography Award cu o serie de imagini dedicate celor care încearcă să salveze natura. Proiectul său Seeds of Resistance (Seminţele rezistenţei) este concentrat asupra localnicilor care se opun distrugerii pădurii tropicale.

Fotograful a alăturat imagini ale peisajului surprinse cu drona şi portrete ale celor care apără natura.

Albarenga a câştigat premiul pentru cel mai bun fotograf profesionist în 2020 în valoare de 25.000 de dolari şi a inaugurat secţiunea dedicată profesioniştilor din fotografia latino-americană în competiţia celor de la Sony.

În 2017 nu mai puţin de 207 dintre liderii locali care s-au opus mineritului şi exploatărilor agricole ce ar fi distrus natura şi viaţa comunităţii au fost ucişi.

Seria completă Seeds of Resistance poate fi văzută pe platforma Sony World https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/winners-galleries/2020/professional/uruguay-pablo-albarenga-seeds

„În ultimii patru sau cinci ani, am lucrat şi am spus povestea populaţiilor tradiţionale care luptă împotriva distrugerii naturii în America Latină. Am petrecut acest timp cu ei şi am învăţat de la ei că au o legătură complet diferită de a noastră cu natura. Noi ne bucurăm de fieare dată când ajungem în locuri noi şi nu prea suntem legaţi de pământul pe care ne-am născut. Populaţiile tradiţionale, în schimb, au o legătură complet diferită şi pădurea tropicală e ca un sistem de menţinere a vieţii care îi păstrează în viaţă. Pădurea tropicală e farmacia şi supermarketul lor, le oferă tot ce au nevoie”, a spus Pablo Albarenga.