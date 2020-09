„Pe aripile vântului” va reveni la HBO Max după o planificare „atentă”

Sandra Dewey, preşedintele departamentului de producţie al HBO Max, a declarat pentru Variety că platforma „încă elaborează” o strategie pentru a reintroduce celebrul film.

„Ne mişcăm încet şi atent şi cred că acesta este răspunsul corect. Va fi reintrodus, dar după ce va fi plasat în context şi încadrare”, a spus Dewey.

„Nimeni nu vrea să scoată din conţinut scene - şi există multe - care conţin insensibilitate rasială. Considerăm că este nevoie de crearea unui cadru în discursul de astăzi", a continuat reprezentaanta HBO Max.

Dewey, care de asemenea supraveghează operaţiunile de afaceri pentru TNT, TBS şi truTV, a dezvăluit că încă înainte de scandalul „Pe aripile vântului”, HBO Max a avut şi discuţii interne despre anumite elemente din seria clasică de animaţie „Looney Tunes”.

Clasicul film ”Gone with the Wind/ Pe aripile vântului” (1939, în regia lui Victor Fleming), cu Clark Gable şi Vivien Leigh, a fost scos de HBO de pe platforma de VOD, HBO MAX, de teama reacţiilor negative pentru modul în care îi prezintă pe oamenii de culoare, relatează New York Times.

Filmul premiat cu 8 Oscaruri evocă o plantaţie de sclavi din Atlanta şi spune povestea de dragoste dintre Scarlett O’Hara şi Rhett Butler în contextul războiului civil american.

”Pe aripile vântului” a fost mereu criticat de o parte a societăţii americane pentru sclavii veseli pe care îi reprezintă şi pentru că a romanţat sclavia şi războiul civil. Culmea, Hattie McDaniel a devenit prima actriţă de culoare premiată cu Oscar pentru rolul lui Mammy, sclava de casă a familiei O’Hara care deţinea plantaţia Tara.