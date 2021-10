Peste 50% dintre utilizatorii de social media au folosit reţelele mai mult în timpul lockdown-ului

Potrivit cercetărilor, 71% dinte persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 34 de ani se bazează pe social media pentru a se simţi conectaţi. În fiecare zi, în întreaga lume, utilizatorii petrec în medie 1,8 ore pe Facebook, iar 11% petrec în reţea de la patru până la şase ore în fiecare zi. Pe TikTok, media globală este de 1,9 ore pe zi, deşi aceasta creşte la 2,3 ore pentru cei cu vârste cuprinse între 18 şi 34 de ani. Patru la sută dintre utilizatorii TikTok petrec şapte până la opt ore pe zi în aplicaţie. Pentru Instagram, media globală este de 1,6 ore.

„Este corect să spunem că mulţi dintre noi suntem dependenţi de social media. Iată de ce. Atunci când descriu cum se simt când sunt activi pe reţelele sociale, mai mult de jumătate (56%) spun că se simt <amuzaţi> şi mai mult de o treime (36%) spun că se simt <conectaţi>. Având în vedere aceste sentimente pozitive, este posibil ca mai mult de patru din zece utilizatori (41%) să spună că reţelele sociale sunt un aspect <pozitiv> pentru societate şi politică, de două ori mai mulţi decât cei care le descriu ca fiind <negative> (19%)”, arată specialiştii Karpersky.

Aceştia spun că tot timpul cât suntem activi pe reţelele sociale, dezvăluim informaţii despre noi, informaţii pe care algoritmii platformelor le vor folosi pentru a ajuta brand-urile să ne targeteze mai eficient prin publicitatea lor. De asemenea, ne deschidem în faţa potenţialilor actori rău intenţionaţi, care ar putea dori să folosească datele noastre personale fie în scopuri de trolling, fie pentru infracţiuni legate de identitate.

Conform specialiştilor, dependenţa de social media poate avea un efect dăunător asupra sănătăţii mintale a utilizatorilor, deşi cercetările companiei constată că majoritatea utilizatorilor de social media sunt conştienţi de potenţialul aspect negativ al acestor reţele.

Pentru a ne bucura la maximum de social media, specialiştii spun că trebuie să luăm în considerare atât sănătatea noastră mintală, cât şi securitatea datelor.

„Este foarte important să acordăm atenţie timpului petrecut pe social media, conţinutului pe care îl consumăm şi modului în care ne face să ne simţim. Cercetarea noastră constată că, pentru o mică parte din oameni, social media generează emoţii negative; 4% înregistrează un sentiment de <anxietate>; acelaşi procentaj raportează că se simte <furios>, <frustrat> sau experimentează <FOMO> - (the fear of missing out). Constatăm că una din opt persoane (13%) şi-au şters sau dezactivat chiar şi conturile de pe aceste reţele sociale. Nu este nevoie să mergeţi atât de departe, dar ar trebui să vă luaţi ceva timp pentru alte activităţi, să vă îndepărtaţi de ecran şi – poate - să nu urmăriţi oameni sau subiecte care vă creează emoţii negative”, se mai arată în comunicatul companiei.

Specialiştii atrag atenţia că trebuie să fim atenţi ori de câte ori împărtăşim datele personale online. Astfel, 52% dintre utilizatorii de social media cu vârste cuprinse între 18 şi 34 de ani cunosc pe cineva ale cărui date personale au fost compromise şi 7% dintre utilizatorii din întreaga lume spun că au fost victime ale fraudelor prin intermediul reţelelor sociale.

„Asiguraţi-vă că setările de confidenţialitate sunt cele mai restrictive, utilizaţi software-ul de gestionare a parolelor şi fiţi atenţi la informaţiile personale pe care le distribuiţi pe reţelele sociale”, mai transmit reprezentanţii Karpersky.

Cercetarea a fost realizată de Opinium Research în perioada 18-31 mai 2021 pe 15.682 de adulţi din 25 de ţări.