Pía León este cea mai bună bucătăreasă din lume în 2021

Pía León şi-a deschis restaurantul Kjolle în cel mai plin de viaţă şi mai interesant cartier al capitalei peruviană, Barranco. Un obiectiv graţie căruia a fost desemnată cea mai bună bucătăreasă din 2021 de către ”The World’s 50 Best Restaurants”, care va dezvălui clasamentul celor mai bune restaurante din lume în ceremonia de pe 5 octombrie, de la Anvers (Belgia).



La 34 de ani, León spune că "încă de mică visam să fiu la bucătărie. Îmi plăcea să mănânc şi să gătesc, dar mai presus de toate să-mi adun familia în jurul mesei. Din acest motiv am ales această profesie".



De-a lungul anilor, a făcut ucenicie în restaurante importante, inclusiv la hotelul Ritz din New York, Astrid & Gastón din Lima, dar mai presus de toate, zece ani responsabil de bucătăria unui restaurant care a primit în mod repetat titlul de cel mai bun restaurant din America de Sud şi printre cele mai bune 10 din lume. În 2018, a fost desemnată cel mai bun bucătar din America Latină.



Numele restaurantului său, Kjolle, provine de la numele unui copac care creşte la altitudini extreme şi în care înfloresc flori portocalii strălucitoare. Pía are o viaţă împărţită între familie, fiind mama unui băiat.



„Este o onoare să acordăm acest premiu pentru Pía León”, a comentat William Drew, director la ”The World's 50 Best Restaurants” - cele mai bune 50 de restaurante din lume.



”Pasiunea pentru utilizarea ingredientelor native din ţara sa a devenit un punct de referinţă pentru alţii", a încheiat Drew.