Pictura lui Banksy "Devolved Parliament", vândută la licitaţie pentru o sumă record | FOTO, VIDEO

"Devolved Parliament" - o lucrare de 4 x 2,5 metri - descrie atmosfera gălăgioasă din Camera Comunelor din Parlamentul britanic, băncile verzi fiind ocupate de cimpanzei.

Lucrarea fusese evaluată de specialiştii de la casa Sotheby's din Londra la preţul de 1,68 - 2,24 milioane de euro şi a fost adjudecată în doar 13 minute de la începerea licitaţiei.

Pictura a fost creată în 2009, cu mult înainte de scandalul creat de Brexit, dar a fost scoasă la licitaţie într-un moment fierbinte pentru politica Regatului Unit, Camera Comunelor fiind blocată într-un conflict constituţional cu Guvernul privind planurile de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană.

