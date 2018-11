PREMIERĂ: "Bohemian Rhapsody" - cronici amestecate, laude pentru Rami Malek în rolul lui Freddie Mercury

"Bohemian Rhapsody", filmul despre viaţa lui Freddie Mercury şi legendara trupă rock Queen, a avut premiera americană săptămâna aceasta şi a fost întâmpinat cu cronici amestecate, însă actorul Rami Malek este văzut ca un candidat la Oscaruri pentru interpretarea celebrului muzician.

Producţia Fox/New Regency "Bohemian Rhapsody" - care urmăreşte povestea trupei Queen din anii 1970 până la momente memorabile precum concertul susţinut la evenimentul caritabil Live Aid din 1985, de pe stadionul Wembley din Londra - a fost lansată deja în Marea Britanie, unde a obţinut încasări de 12,5 milioane de dolari.

Filmul va fi lansat în cinematografele din America de Nord vineri, iar specialiştii se aşteaptă să aibă încasări de 35-40 de milioane de dolari în weekendul premierei.

Lungmetrajul, în care rolul lui Freddie Mercury este jucat de Rami Malek, nu a stârnit entuziasmul tuturor criticilor, pe site-ul specializat Rotten Tomatoes obţinând un scor de 56%.

Mulţi critici sunt de părere că scenariul este plin de clişee, distorsionează realitatea şi nu reuşeşte să prezinte nimic profund despre istoria trupei britanice Queen.

The Wrap scrie că sunt criticate tocmai scenele din film care vor atrage cinefilii pasionaţi mai degrabă de pelicule "mainstream", adică cele în care personajul principal este chiar celebrul solist al trupei, Freddie Mercury.

Actorul Rami Malek este, totuşi, inclus printre viitorii favoriţi la premiile Oscar din 2019.

Scenele din concerte au fost lăudate, însă, de critici, pentru că reuşesc să redea charisma trupei Queen.

The Wrap mai scrie că aceste cronici amestecate nu vor împiedica fanii trupei să meargă să vadă acest film.

"Este treaba criticilor să analizeze mai amănunţit lucruri precum acurateţea istorică a scenariului, dar, din când în când, s-a văzut că acurateţea nu contează prea mult pentru cinefili. Dacă filmul generează acelaşi entuziasm ca cel al participării la un concert al trupei Queen, va avea încasări bune", mai scriu cei de la The Wrap.

Rami Malek - premiat cu Emmy pentru rolul din serialul TV "Mr. Robot" - a declarat într-un interviu pentru Reuters că cea mai mare provocare a sa a fost să reuşească să redea fascinanta prezenţă pe scenă a lui Freddie Mercury.

"De fiecare dată când Freddie era pe scenă, dar şi în viaţa sa de zi cu zi, el făcea totul spontan", a declarat Malek la avanpremiera mondială a filmului, care a avut loc pe 23 octombrie, la Londra. "Să încerci constant să redai spontaneitatea este o sarcină grea", a completat acesta.

Echipa de producţie a folosit o combinaţie între vocea lui Mercury, cea a lui Malek şi cea a altui artist pe înregistrări originale ale trupei, pentru a prezenta vastul catalog de hituri Queen.

Filmul prezintă şi bătăliile personale ale lui Mercury, inclusiv cele privind orientarea homosexuală, abuzul de droguri şi alcool.

În 1991, Mercury devenea una dintre puţinele celebrităţi ale Marii Britanii care au murit din cauza SIDA. Artistul avea doar 45 de ani.

Membrii supravieţuitori ai trupei Queen, Brian May şi Roger Taylor, au sprijinit filmul şi au lăudat performanţa lui Malek.

"Am descoperit un Freddie perfect în Rami Malek. Este senzaţional", a declarat Taylor la avanpremiera mondială de la Londra.

"Suntem foarte fericiţi. Credem că este un film bun. Sper că va aduce bucurie multora", a completat acesta.

Publicaţia specializată Variety a scris despre actorul american de origine egipteană, în vârstă de 37 de ani, că "a jucat rolul lui Freddie Mercury ca şi cum ar fi fost născut pentru asta", în timp ce The Hollywood Reporter este de părere că acesta "şi-a asumat cu succes o sarcină copleşitoare".

Lungmetrajul "Bohemian Rhapsody", cu un buget de producţie de 55 de milioane de dolari, a fost regizat de Bryan Singer, iar Dexter Fletcher a finalizat producţia, după ce primul a părăsit echipa.

Scenariul a fost scris de Anthony McCarten, nominalizat la Oscar pentru lungmetrajele "The Theory of Everything" şi "Darkest Hour".

În film mai joacă Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander, Allen Leech şi Mike Myers.

Filmul "Bohemian Rhapsody" va avea premiera pe marile ecrane româneşti vineri.

