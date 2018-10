PREMIERELE la finalul lunii octombrie de pe ecranele româneşti vin cu nuanţe ale umanităţii | VIDEO

Premierele cinematografice de la finalul lui octombrie au umor chiar şi atunci când e vorba despre o poveste tragică a unei familii japoneze, dar, în primul rând, pun problemele felului în care umanitatea îşi formulează propria condiţie.

O poveste din metrou, una de sub apă, alta din America şi una de la stână, ca să nu mai spunem că unele poveşti pentru copii se petrec în vizuina unui grup de Yeti. Sigur, animaţi.

"Coborâm la prima" este un film care are o poveste în spate. Regizorul Tedy Necula este el însuşi unul dintre artiştii a căror poveste de viaţă poate face subiectul unui film, iar lansarea peliculei ar fi unul dintre punctele importante dintr-un eventual scenariu inspirat de biografia cineastului. Iulian Burciu, Grumăzescu Cezar, Victoria Cociaş, Constantin Cotimanis, Dana Porlogea şi Constantin Drăgănescu fac parte din distribuţia peliculei care se petrece într-un metrou blocat între staţii în dimineaţa de după incendiul din clubul Colectiv.

Revelaţia din metrou arată astfel: https://youtu.be/LJ6EpG43Rkw

Gary Oldman şi Gerard Butler sunt protagoniştii producţiei "Operaţiunea Hunter Killer/ Hunter Killer", în regia lui Donovan Marsh. Chiar şi preşedintele Rusiei merită să fie salvat, mai ales atunci când de asta depinde evitarea unui război. Luptele pentru evitarea războiului au avantajul că pot să fie spectaculoase fără să fie însoţite de cifre astronomice de pierderi de vieţi omeneşti. Dar aşa sunt toate filmele de război, acesta e adus la zi şi băgat sub apa cu submarinul, dus în aer cu rachete, trecut prin calota de gheaţă a oceanului şi aşa mai departe.

Războiul arată aşa https://youtu.be/1Tr1Y5Zb56k

"Lemonade" este filmul de debut al Ioanei Uricaru şi cea mai scurtă descriere ar fi aceea de lungmetraj românesc plasat în Statele Unite. Sigur că de acolo ar începe discuţia despre ce înseamnă "film românesc". Iar pelicula Ioanei Uricaru este un bun argument în această dezbatere, pentru că oferă o serie de repere în funcţie de care poate fi reconstruită realitatea afectivă a unei situaţii repezentative pentru ceea ce înseamnă "românesc". Mălina Manovici interpretează rolul Marei, proaspăt căsătorită cu un american care i-a fost pacient, care aşteaptă să primească dreptul de a munci în Statele Unite şi încearcă să îşi ajute fiul să se obişnuiască în noua ţară. De la diferenţele mărunte dintre ţara de origine şi cea visată, până la cele fundamentale, personajul se confruntă cu situaţii limită în care se trezeşte mai vulnerabilă decât putea să îşi imagineze.

"Lemonade" are următorul aer: https://youtu.be/RnAHmSxtVYA

Comedia "Pup-o, mă!" e un film cu Văru Săndel (Alexandru Pop). Dar şi cu Constantin Cotimanis, Cosmin Seleşi, Cătălina Grama, Alin Panc şi Alexa Tofan. Cum îi spune şi numele, lucrurile se învârt în jurul pupatului. Sau al căsătoritului la stână. La propriu. În ce priveşte personajele, unii sunt din partea locului, celelalte sunt venite de la oraş, în trecere, doar că nimeresc în comuna Răchiţele fix de ziua lânii, când te alegi ca partener cu cel pe care îl săruţi.

Umorul e ca la televizor, doar că pe un ecran mai mare în acest film: https://youtu.be/BrKeDZ9l0ns

Filmul care a luat Palme d´Or la Cannes în 2018, "O afacere de familie/ Shoplifters" este o dramă japoneză. Despre hoţii care sunt oameni buni. Producţia regizată de Hirokazu Koreeda urmăreşte povestea unei familii care trăieşte din furturi. Eroii găsesc o fetiţă abandonată, o includ în familia lor şi o învaţă ce ştiu ei mai bine. Ca orice film premiat, povestea familiei se petrece între intenţiile bune şi rezultatele dezastruoase ale unei situaţii fără ieşire.

Familia suferă în următorul mod: https://youtu.be/Rwcb5ki1f-4

Noul film de animaţie de pe ecrane e "Aventurile lui Smallfoot/ Smallfoot". Regizat de Karey Kirkpatrick, care a mai făcut "Imagine That", în 2009, şi "Peste tufiş/ Over the Hedge", în 2006, şi de Jason Reisig, spune o poveste simplă. Dacă ai fi Yeti, cât de speriat ai fi de cineva care lasă urme mici în zăpadă. Cineva care are talpa de om. Ce să mai, cineva care e om. Vestea că ar exista o lume diferită în afara comunităţii de vietăţi cu corpul acoperit de blană şi că undeva, departe s-ar trăi altfel e aproape la fel de îngrozitoare ca atunci când o maimuţă ar afla că omul se trage din ea.

Iar veştile pentru Yeti vin astfel: https://youtu.be/aePK5vIsTHQ

