Premiile Nobel 2019, înmânate marţi la Stockholm şi Oslo. Motivul pentru care două ţări vor boicota ceromonia

Laureaţii Nobel de anul acesta îşi vor primi premiile în timpul unor ceremonii oficiale organizate la Stockholm şi la Oslo, marţi, pe 10 decembrie, ziua în care se comemorează moartea fondatorului distincţiilor, Alfred Nobel, decedat în 1896.

Premiile Nobel sunt decernate din 1901 şi au fost create după moartea inginerului sudez Alfred Nobel (1833 - 1896), inventatorul dinamitei, conform voinţei sale din testament.

Deşi laureaţii sunt anunţaţi de obicei în luna octombrie, ceremoniile de înmânare a premiilor au loc pe 10 decembrie în Stockholm, Suedia - pentru domeniile fizică, medicină, chimie, economie şi literatură - şi în Oslo, Norvegia, cel pentru pace.

La ceremonia din Stockholm, după prezentarea laureaţilor, regele Suediei le înmânează acestora o diplomă şi o medalie, iar evenimentul este urmat de un banchet la primăria din oraş. Ceremonia din Oslo, care are loc în prezenţa regelui şi reginei Norvegiei, se desfăşoară similar şi este urmată tot de un banchet.

Anul acesta, Kosovo şi Albania au anunţat că vor boicota ceremonia după ce premiul Nobel pentru literatură pe 2019 i-a fost acordat scriitorului austriac Peter Handke, asociat de ambele ţări cu războiul din fosta Iugoslavie.

În vârstă de 76 de ani, Peter Handke este romancier, dramaturg, scenarist regizor şi traducător. Scrierile sale despre conflictele din fosta Iugoslavie şi bombardamentele NATO - "A Journey to the Rivers: Justice for Serbia" - , în care critică poziţia Vestului, precum şi un discurs susţinut la funeraliile lui Slobodan Milošević au creat controverse. S-a spus despre Handke că scuză naţionalismul sârb de extremă dreapta. Printre distincţiile primite de-a lungul carierei de scriitor s-au numărat premiile Georg Büchner, Franz Kafka şi International Ibsen Award. La Oslo, unde urma să primească Ibsen Award a fost descris de criticii din presă drept fascist, cu legături cu criminali de război. Nominalizarea la premiul Heirich Heine, în 2006, a provocat un scandal, iar premiul a fost retras din cauza opiniilor sale politice.

Kosovo a făcut parte din Serbia până în 1999, când NATO a intervenit pentru a-l opri pe Milosevic, supranumit "măcelarul din Balcani".

Anul acesta, au fost acordate două premii Nobel pentru literatură, fiind anunţat şi laureatul pe 2018, respectiv scriitoarea poloneză Olga Tokarczuk.

Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat cercetătorilor Gregg L. Semenza, Peter J. Ratcliffe şi William G. Kaelin Jr., pentru descoperirile lor privind "modul în care celulele percep şi se adaptează diferenţelor de nivel al oxigenului din mediu". Premiul Nobel pentru fizică le-a fost acordat cercetătorilor James Peebles, pentru formulări teoretice privind cosmologia fizică, şi Michel Mayor şi Didier Queloz, pentru descoperirea unei exoplanete ce orbitează o stea de tipul Soarelui. John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham şi Akira Yoshino au primit premiul Nobel pentru chimie pe 2019, pentru că au dezvoltat bateriile litiu-ion.

Premierul etiopian Abiy Ahmed a primit premiul Nobel pentru pace, pentru "eforturile de a obţine pacea şi cooperarea internaţională, în special pentru iniţiativa decisivă de a rezolva conflictul cu statul vecin Eritreea".

De asemenea, Abhijit Banerjee, Esther Duflo şi Michael Kremer au primit premiul Nobel pentru economie, pentru lucrările lor privind combaterea sărăciei globale.

În 2019, premiul Nobel din fiecare domeniu este în valoare de 9 milioane de coroane suedeze (830.000 de euro) şi suma poate fi împărţită dacă există mai mulţi laureaţi în aceeaşi categorie, însă numărul acestora nu poate fi mai mare de trei.

