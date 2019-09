Premiile Primetime Emmy 2019 | Lista principalilor câştigători. „Fleabag”, marele câştigător al galei

Gala de decernare a premiilor Primetime Emmy 2019 a început duminică noapte (luni, ora 03:00, ora României, n.r.) la Microsoft Theater din Los Angeles.

UPDATE ORA 06:45 - Serialul Game of Thrones/Urzeala Tronurilor a primit duminică la Los Angeles premiul Primetime Emmy pentru cel mai bun serial dramă, acesta fiind cel de-al patrulea astfel de premiu câştigat de serialul american.

Game of Thrones este serialul cu cele mai multe premii Emmy din istorie şi cu cele mai multe astfel de trofee pentru un singur sezon, 12, record stabilit în 2015 şi egalat în anul următor.

Cu patru astfel de premii, Game of Thrones a intrat într-un club select, alături de producţii precum „Hill Street Blues”, „L.A. Law”, „The West Wing” şi „Mad Men”.

Celelalte producţii nominalizate pentru acest premiu au fost „Better Call Saul”, „Bodyguard”, „Killing Eve”, „Ozark”, „Pose”, „Succession” şi „This is Us”.

Fleabag a câştigat premiul pentru cel mai bun serial de comedie, devansând seriale precum „Barry”, „The Good Place”, „The Marvelous Mrs. Maisel”, „Russian Doll”, „Schitt's Creek” şi „Veep”.

Cernobîl a câştigat premiul pentru cea mai bună miniserie, în timp ce premiul pentru cel mai bun film de televiziune i-a revenit producţiei Black Mirror: Bandersnatch.

Cel mai bun talk show a fost desemnat pentru a patra oară la rând Last Week Tonight with John Oliver, iar Saturday Night Live a primit premiul pentru cel mai bun serial de scheciuri.

Marele câştigător a Galei Premiilor Primetime Emmy 2019 a fost serialul Fleabag, cu patru premii din şase nominalizări.

UPDATE ORA 06:15 - Actorul american Billy Porter a primit duminică premiul Emmy pentru cel mai bun actor principal într-un serial dramă, pentru rolul său din serialul Pose.

Ceilalţi actori nominalizaţi pentru acest premiu au fost Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul) şi Milo Ventimiglia (This is Us).

Premiul pentru cel mai bun rol feminin într-un serial dramă a fost câştigat de actriţa britanică Jodie Comer pentru rolul său din Killing Eve. Ea a concurat pentru această distincţie cu Emilia Clarke (Game of Thrones), Viola Davis (How to Get Away with Murder), Laura Linney (Ozark), Mandy Moore (This is Us), Sandra Oh (Killing Eve) şi Robin Wright (House of Cards).

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie a fost adjudecat de Bill Hader, pentru rolul său din Barry, în timp ce premiul pentru cea mai bună actriţă principală într-un serial de comedie a fost câştigat de Phoebe Waller-Bridge pentru Fleabag.

Jharrel Jerome a câştigat premiul pentru cel mai bun rol principal masculin într-o miniserie, pentru When They See Us, în timp ce premiul pentru cel mai bun rol feminin într-o miniserie a fost câştigat de Michelle Williams, pentru rolul său din Fosse/Verdon.

UPDATE ORA 06:00 - Pentru al doilea an consecutiv, Peter Dinklage a primit premiul pentru cel mai bun rol secundar masculin într-un serial dramatic, pentru rolul său din Game of Thrones, în timp ce Julia Garner a primit premiul pentru cel mai bun rol secundar feminin într-un serial dramatic pentru rolul său din Ozark.

Premiul pentru cel mai bun regizor al unui serial dramatic i-a revenit lui Jason Bateman pentru Ozark.

Jesse Armstrong a primit premiul pentru cel mai bun scenariu al unui serial dramatic, pentru Succession.

UPDATE ORA 04:40 - Cel mai bun regizor al unei miniserii TV a fost numit Johan Renck pentru Cernobîl.

Cel mai bun rol secundar masculin într-un serial de comedie i-a revenit lui Tony Shalhoub pentru producţia The Marvelous Mrs. Maisel în timp ce premiul pentru cel mai bun rol secundar feminin într-un serial de comedie i-a revenit lui Alex Borstein, pentru rolul din acelaşi serial.

Ben Whishaw a câştigat premiul pentru cel mai bun rol masculin într-o miniserie, pentru rolul său din A Very English Scandal.

Premiul pentru cel mai bun scenariu al unei miniserii i-a revenit lui Craig Mazin pentru Cernobîl.

Premiul pentru cel mai bun scenariu al unui serial de comedie i-a revenit lui Phoebe Waller-Bridge, pentru Fleabag. De asemenea, Waller-Bridge a câştigat şi premiul pentru cea mai bună actriţă într-un serial de comedie, pentru aceeaşi producţie. Regizorul Fleabag, Harry Bradbeer, a câştigat şi premiul pentru cel mai bun regizor al unui serial de comedie.

Sezonul 11 din RuPaul's Drag Race, produs de VH1, a câştigat pentru al doilea an la rând premiul pentru cel mai bun program reality.

Premiul pentru cel mai bun rol secundar feminin în miniserie sau film TV i-a revenit Patriciei Arquette pentru The Act.

Premiile Primetime Emmy se acordă, în general, în duminica ce precede debutul sezonului de toamnă la televiziunile americane. Gala este difuzată, prin rotaţie, de cele patru posturi de televiziune majore din Statele Unite ale Americii - CBS, ABC, NBC şi FOX. Evenimentul de anul acesta este transmis de FOX.

