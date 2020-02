Primul român care a traversat Americile pe bicicletă e pregătit de o nouă provocare: va străbate Groenlanda pe schiuri

Radu Păltineanu, primul român care a traversat, pe bicicletă, Americile, pleacă într-o nouă aventură. El va traversa Groenlanda pe schiuri, iar la întoarcere, cu ajutorul voluntarilor, va planta 6000 de copaci în judeţul Neamţ.

După ce a traversat cele două Americi pe bicicletă, Radu Păltineanu porneşte într-o nouă aventură, traversarea Groenlandei pe schiuri, pe o distanţă de aproximativ 600 de kilometri. De această dată, în expediţie îl va avea alături pe alpinistul Aurel Sălăşan.

Traversarea Groenlandei pe schiuri va fi făcută de la vest spre est, între localităţile Kangerlussuaq şi Tasilaq, pe o distanţă de aproximativ 600 de km.

Plecarea va avea loc în a doua jumătate a lunii august, iar expediţia va dura până la 26-30 de zile. În acest timp, cei doi vor înfrunta vânturi puternice şi temperaturi de -25°C, fără a avea vreun sprijin din afară.

„Vreau să continui să explorez lumea fără mijloace de transport motorizate. Să merg pe bicicletă, schiuri, caiac etc. Am decis să mă concentrez pe zonele polare pentru că sunt cele mai afectate de încălzirea globală. Sunt zone mai dificile, care implică proiecte de anduranţă şi cu costuri ridicate, dar fac parte din obstacolele pe care oricum trebuie să le înfrunt în expediţii, deci mă motivează. Voi fi într-o echipă cu Aurel Sălăşan, care este un alpinist din Arad şi are nişte realizări foarte tari. Este un alpinist experimentat”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Radu Păltineanu.

Potrivit acestuia, a mai existat doar o singură echipă din România care a făcut acest gen de expediţie, în 2010, formată din Constantin Lăcătuşu şi Cornel Coman, care a traversat insula pe o rută similară, de la est la vest. În 2017, o altă echipă mixtă româno-norvegiană, compusă din Magne Skovli şi Florin Nechita, a traversat insula în sens invers, vest-est.

Experienţa pe care Radu o acumulează în expediţii, poveştile şi lecţiile pe care le învaţă, vor fi prezentate în şcoli, în cadrul unui program de educaţie non-formală.

„Vreau să leg această expediţie de programul de educaţie non-formală pe care îl desfăşor şi care se numeşte <Bicicleta cu ghiozdane>. Lecţiile pe care le învăţ în expediţii le transpun în sesiuni de întâlniri (speaking motivaţional - n.red.) pentru copii. Încerc să aduc elementul acesta inedit în şcoli”, a mai spus Radu.

La întoarcere, cu ajutorul voluntarilor, aproximativ 6000 de copaci vor fi plantaţi în judeţul Neamţ.

„E foarte cunoscută problema tăierilor de păduri. Ceea ce facem în ţară se simte şi în Groenlanda. Când mă întorc vreau să plantez, împreună cu voluntarii, 6000 de copaci, în luna octombrie cel mai probabil. Aceştia vor fi plantaţi în judeţul Neamţ”, a precizat Radu Păltineanu.

Radu Păltineanu este primul român care a traversat Americile pe bicicletă, din Alaska până în Ţara de Foc, ajungând la „Capătul Lumii”. S-a născut în Iaşi, dar a copilărit la Piatra-Neamţ. La vârsta de 15 ani, a emigrat, împreună cu familia, în Canada, unde a absolvit studiile în inginerie Software la Universitatea McGill, una dintre cele mai prestigioase universităţi canadiene.

Radu a plecat în luna august 2015 din Deadhorse, golful Prudhoe, Alaska, în apropierea Oceanului Arctic. A pedalat peste 34.000 de km prin toate ţările şi teritoriile continentelor Americane (22 de ţări şi 1 teritoriu), din extrema nordică a Alaskăi până în insula Navarino din extrema sudică a continentului Sud American.

Ceea ce iniţial trebuia să dureze nouă luni s-a transformat într-o călătorie de 3 ani, două luni şi 18 zile, dar Radu Păltineanu a reuşit, iar pe 22 octombrie 2018 a devenit primul român care a traversat cele două Americi pe bicicletă.

Pentru acea expediţie a fost numit European Adventurer of the Year 2018.

sursa foto: profimedia

