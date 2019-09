Prinţesa Beatrice, nepoata reginei Elizabeth a II-a, şi milionarul Edoardo Mozzi s-au logodit în timpul unei vacanţe în Italia

Iniţial, prinţesa Eugeni a fost cea care a făcut anunţul pe reţeaua de socializare online Instagram, dar l-a şters la scut timp.

Ulterior, Palatul Buckingham a confirmat informaţia, dezvăluind că fiica cea mare a lui Sarah Ferguson şi a prinţului Andrew este "extrem de fericită" să anunţe evenimentul. Cei doi s-au logodit într-o vacanţă pe care au petrecut-o în Italia.



"Ducele şi ducesa de York sunt încântaţi să anunţe logodna Alteţei Sale Regale Beatrice de York cu domnul Edoardo Mapelli Mozzi. Alteţa Sa şi domnul Mapelli Mozzi s-au logodit în Italia, într-un weekend pe care l-au petrecut acolo. Căsătoria va avea loc în anul 2020", a fost scris în declaraţia Palatului Buckingham

I’m so excited to announce my engagement to Edo pic.twitter.com/MvvwRRk0HT