Prinţul Harry, ducesa Meghan şi Ivanka Trump, printre invitaţii la nunta designerului Misha Nonoo. Petrecerea, la cel mai mare studio de film din Italia - FOTO

Prinţul Harry, ducesa Meghan de Sussex şi Ivanka Trump, fiica preşedintelui american Donald Trump, s-au numărat printre invitaţii la nunta creatoarei de modă Misha Nonoo, organizată în Italia, la Roma, la o vilă din secolul al 17-lea, potrivit Reuters.

Ivanka Trump şi soţul ei, Jared Kushner, au călătorit cu avionul din SUA şi s-au alăturat unor vedete precum cântăreaţa Katy Perry, iubitul acesteia, actorul Orlando Bloom, vedeta TV James Corden şi prinţesele Eugenie şi Beatrice, verişoarele prinţului Harry al Marii Britanii.

Nonoo, născută în Bahrain şi stabilită în SUA, s-a căsătorit vineri seară cu magnatul petrolului Michael Hess, la exclusivista Villa Aurelia.

Nonoo este cea prin intermediul căreia s-au cunoscut fosta actriţă americană Meghan Markle şi prinţul Harry, în 2016. Cei doi s-au căsătorit în 2018, iar, în mai anul acesta, au avut primul lor copil, pe Archie.

Potrivit presei britanice, prinţul Harry şi soţia sa nu au venit însoţiţi de bebeluş.

Presa italiană informează că petrecerea de nuntă continuă sâmbătă, la Cinecitta, cel mai mare studio de producţie de film din Italia, situat într-o suburbie a Romei.

