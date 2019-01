Procesul intentat de Ashley Judd, pentru agresiune sexuală, lui Harvey Weinstein a fost respins

Procesul intentat de actriţa americană Ashley Judd, pentru agresiune sexuală, producătorului de film Harvey Weinstein, a fost respins în instanţă, potrivit Reuters.

Un judecător de la un tribunal din Los Angeles a respins, miercuri, acuzaţiile de agresiune sexuală formulate de Judd, dar a menţionat că actriţa poate să îl dea în judecată pe Harvey Weinstein pentru defăimare şi distrugerea carierei. Judecătorul Philip Gutierrez a spus că legislaţia americană privind hărţuirea sexuală la locul de muncă nu acoperă şi chestiunea avansurilor sexuale.

În iulie 2018, actriţa în vârstă de 50 de ani l-a dat în judecată pe Weinstein, pe care l-a acuzat că i-a sabotat cariera convingându-l pe regizorul Peter Jackson să nu o distribuie în filmul "Stăpânul inelelor/ Lord of the Rings", după ce ea i-a respins avansurile sexuale.

La puţin timp după, echipa de avocaţi a lui Weinstein a depus o solicitare la o instanţă din Los Angeles, de respingere a procesului intentat de Judd, insistând că actriţa ar fi încheiat "o înţelegere" sexuală cu producătorul de film. Mai precis, aceasta i-ar fi spus producătorului că îi va permite să o atingă dacă "va câştiga un premiu Oscar pentru un rol din filmele produse de el".

Avocaţii au mai spus la momentul respectiv că Weinstein a încercat să îndeplinească partea sa din înţelegere, respectiv să îi obţină lui Judd "cât mai multe roluri posibil", inclusiv să joace alături de Matt Damon în "Good Will Hunting", partitură pentru care Minnie Driver a primit în cele din urmă o nominalizare la trofeele Academiei de film americane.

Acţiunile acestuia "reflectă motivaţia de a o ajuta să avanseze în carieră şi nu de a i-o distruge" şi contrazic "afirmaţia defăimătoare a lui Judd în totalitate", potrivit documentelor depuse în instanţă.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al lui Judd a declarat la momentul respectiv că argumentele lui Weinstein nu sunt numai nefondate, ci şi jignitoare.

Judd afirmă că Weinstein i-a spus lui Peter Jackson că a avut o experienţă proastă cu ea şi că a calificat-o drept o actriţă de "un coşmar".

Tot în iulie 2018, regizorul neozeelandez a declarat pentru publicaţia Fairfax New Zealand că, la momentul respectiv, în 1998, nu auzise zvonurile privind comportamentul sexual nepotrivit al lui Weinstein, dar că producătorul a făcut presiuni asupra sa să nu o angajeze pe Judd.

Nominalizată la două premii Globul de Aur, Ashley Judd, fiica interpretei de muzică country Naomi Judd, s-a remarcat într-o serie de producţii hollywoodiene bine primite de public, precum "Ruby in Paradise", "Sărutul care ucide/ Kiss the Girls", "Evadata/ Double Jeopardy", "Acasă, în inima mea/ Where the Heart Is" şi "Crimă de înaltă trădare/ High Crimes".

Un proces în care producătorul de film Harvey Weinstein va fi judecat pentru agresarea sexuală a două femei va începe pe 6 mai, la un tribunal din Manhattan, New York.

Pe 31 mai 2018, un mare juriu de la o instanţă din New York l-a inculpat pe Harvey Weinstein pentru viol şi alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Faptele datează din 2013 şi 2006, iar poliţia nu a făcut publică identitatea celor două victime. Potrivit autorităţilor americane, una dintre femei a fost violată, iar cealaltă a fost obligată să facă sex oral.

Pe numele lui Weinstein au fost formulate cinci capete de acuzare, inclusiv viol, iar producătorul, care a pledat nevinovat, riscă chiar şi o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă, dacă va fi găsit vinovat.

Peste 70 de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan, Angelina Jolie, Salma Hayek şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din Los Angeles şi Londra. La New York a fost, însă, pentru prima oară când a fost şi inculpat.

