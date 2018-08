Procurorii au anunţat că au în vedere o a doua acuzaţie de agresiune sexuală legată de Kevin Spacey

Procurorii din Los Angeles au anunţat că au în vedere o a doua acuzaţie de agresiune sexuală legată de actorul Kevin Spacey, arată Reuters.

"O acuzaţie de agresiune sexuală a fost prezentată ieri la biroul nostru de către Departamentul Şerifului din Los Angeles privindu-l pe Kevin Spacey. Aceasta este în curs de examinare.", a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Procuraturii din Los Angeles, Greg Risling într-o declaraţie oferită prin e-mail.

Oficialul nu a oferit alte amănunte.

În luna aprilie, procuratura a declarat că examinează un caz din 1992 care îi implica pe Spacey şi pe un bărbat adult.

Mai mult de 30 de bărbaţi au afirmat că au fost victimele unor avansuri sexuale nedorite din partea actorului, care este în centrul unui scandalul de când Anthony Rapp l-a acuzat că a încercat să îl seducă în 1986, când Rapp avea numai 14 ani. Spacey şi-a cerut scuze pentru comportamentul nepotrivit în luna octombrie, dar de atunci nu a mai comentat acuzaţiile. În schimb, de atunci, Spacey, care a câştigat premiul Oscar în 2000 pentru rolul din pelicula "American Beauty", a fost exclus din sezonul final al serialului "House of Cards" unde jucase rolul principal şi prestaţia sa a fost editată din filmul lui Ridley Scott, "Pentru toţi banii din lume/ All the Money in the World".

Netflix a raportat în luna ianuarie o reducere cu 39 de milioane de dolari legată de proiectele care îl implicau pe Spacey. Teatrul Old Vic, unde actorul era director artistic de 12 ani a dezvăluit faptul că a primit nu mai puţin de 20 de acuzaţii de comportament nepotrivit legate de Spacey între 1995 şi 2013.

