Psiholog: cum rămânem pozitivi şi ne bucurăm de Sărbători în pandemie

Anca Nicoiu-Suteu, psihoterapeut, schema therapist, la Clinica Smart Nutrition, ne dă câteva sfaturi pentru a reuşi să petrecem într-o notă pozitivă aceste Sărbători în pandemie.

Sărbatorile de iarnă arată foarte diferit în 2020 şi dacă în anii precedenţi aşteptai cu drag farmecul Crăciunului, este greu să nu rămâi cu o senzaţie amară când te gândeşti la perioada anului în care familia se unea laolaltă pentru a petrece timpul împreună; când vă plimbaţi printre chioşcurile luminate de la târguri şi savuraţi o ciocolată caldă sau un ceai fierbinte în timp ce ascultaţi colinde pe fundal.

Anul acesta târgurile şi-au luat liber; ochelarii se aburesc de la mască; ciocolata caldă este servită acasă; reuniunea de familie are loc cel mai probabil online şi oamenii se grăbesc să ajungă în siguranţa propiilor case din care nu au de gând să iasă prea curând decât dacă o ninsoare zdravănă îi invită să scoată săniile prăfuite de pe balcon.

Ce este de făcut în aceste condiţii? Poate Viktor Frankl a formulat cel mai bine când a scris că ,,omului i se poate lua totul, mai puţin un lucru: ultima dintre libertăţile umane – respectiv aceea de a-şi alege propria atitudine într-un anumit set de împrejurări date, de a-şi alege propriul mod de a fi.’’

Şi în aceste condiţii în care eşti forţat să ieşi din zona de confort, în care incertitudinea îţi invadează fiecare colţişor al vieţii, în care nu te mai poţi manifesta natural cu cei apropiaţi de teama să nu rişti să îi îmbolnăveşti sau să fii îmbolnăvit, poţi depune efort să dezvolţi acele abilităţi ce se vor transforma în adevărate resurse utile pentru a gestiona o perioadă ce este în afara controlului tău.

Poţi alege să îţi cultivi rezilienţa ce se dezvoltă adesea în perioade dificile; să îţi creşti toleranţa la frustrarea zilnică şi să înveţi să nu consumi mai multă energie decât este necesară pe lucrurile mărunte şi insignifiante.

O strategie de a creşte rezilienţa este accea de a observa ce aspecte ale vieţii poţi controla şi care sunt în afara controlului tău. Dacă ajungi să consumi mult timp şi energie pe aspectele vieţii ce sunt în afara controlului tău, rişti să te simţi imobilizat şi ajungi să acumulezi multă furie, iritabilitate, frustrare sau tristeţe. Dacă alegi în schimb să îţi orietenzi atenţia pe aspectele pe care le poţi controla, atunci poţi descoperi că ai libertatea să alegi ce atitudine să ai într-un anumit set de circumstanţe, ce abilităţi doreşti să dezvolţi etc.

Invitaţia mea este să realizezi o listă atât cu aspectele pe care nu le poţi controla, cât şi cu aspectele pe care le poţi controla şi să-ţi orientezi atenţia pe schimările benefice pe care tu le poţi aduce pentru a creşte calitatea vieţii tale.

Aspecte pe care nu le pot controla Aspecte pe care le pot controla În cât timp va reveni viaţa la nornal. Dezechilibrul economic. Reacţia celorlalţi în raport cu mine. Propria alimentaţie. Atitudinea mea faţă de ceilalţi. Schimbările benefice pe care doresc să le integrez în viaţa de zi cu zi.

Poţi, de asemeneea, să realizezi o listă cu lecţiile pe care le-ai învăţat în anul 2020, cum ar fi o mai mare apreciere a propriei libertăţi de mişcare ce a ajuns să fie apreciată la adevărata ei valoare doar în momentul în care a fost restricţionată.

Crăciunul este o sărbătoare în care îţi propui să le arăţi celor dragi cât de mult înseamnă ei pentru tine. Îţi este la îndemână să le faci un cadou care poate fi mai mult sau mai puţin simbolic. Pentru că nu au capacitatea să îţi citească gândurile, ideal ar fi ca tu să verbalizezi ce anume apreciezi la ei, fie că ai ocazia sau nu să petreci sărbătorile alături de ei. A pune în cuvinte importanţa pe care o au ceilalţi pentru tine presupune un act de curaj deoarece îţi dai permisiunea să fii vulnerabil în acele momente. Încântarea pe care o vor simţi persoanele ce primesc aprecierile tale este una de nepreţuit.

Perioada sărbătorilor este o ocazie excelentă de a fi recunoscători pentru persoanele care fac parte din cercul nostru de încredere şi pentru viaţa pe care o avem. Studiile au demonstrat că notarea zilnică a lucrurilor pentru care suntem recunoscători, contribuie la menţinerea unui nivel crescut de satisfacţie asupra vieţii. Poţi păstra pe noptieră un mic carneţel în care să îţi notezi la culcare un lucru pentru care eşti recunoscător.

Aş dori să redau un citat al scriitoarei Maya Angelou: ’’You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them. Try to be a rainbow in someone's cloud. Do not complain. Make every effort to change things you do not like. If you cannot make a change, change the way you have been thinking. You might find a new solution. ’’ - ,,Nu poţi controla toate evenimentele care ţi se îmtâmplă, dar poţi decide să nu fii îngenunchiat de ele. Încearcă să fii un curcubeu în norul cuiva. Nu te plânge. Depune tot efortul să schimbi lucrurile care nu îţi plac. Dacă nu le poţi schimba, schimbă-ţi modul de gândire. Este posibil să găseşti o nouă soluţie.’’