Rami Malek, vedeta din pelicula „Bohemian Rhapsody", a dezvăluit totul despre sărutul cu Daniel Craig - VIDEO

Rami Malek şi Daniel Craig au celebrat printr-un sărut finalizarea unei scene dificile din „No Time To Die", ultimul film al francizei 007 în care actorul britanic în vârstă de 51 de ani va mai interpreta rolul spionului James Bond, potrivit contactmusic.net.

Vedeta din pelicula „Bohemian Rhapsody" interpretează un rol în ultimul film din franciza 007 în care mai apare actorul Daniel Craig.

Malek a dezvăluit că s-a sărutat cu actorul în vârstă de 51 de ani, întrebându-l amuzat, ulterior, dacă „acest lucru face din el o fată Bond".

Totodată, actorul în vârstă de 38 de ani a afirmat că nu ştie cine a iniţiat sărutul, dar că vrea să creadă că a fost Daniel Craig.

„Am avut o scenă foarte dificilă, pentru care am repetat cu regizorul nostru incredibil Cary Joji Fukunaga. Am stat ore întregi la o masă propunând şi dezbătând idei. Într-un final, am izbutit să facem scena provocatoare. M-a apucat, m-a ridicat, nu pot spune care dintre noi a iniţiat următorul moment, şi un sărut a avut loc între noi. Voi spune că Daniel a iniţiat sărutul şi că eu am fost foarte prins în moment. Am stat o clipă, mi-am ţinut respiraţia şi am întrebat «Deci, asta mă face o fată Bond?»", a declarat Rami în emisiunea "The Late Show with Stephen Colbert", de pe postul TV CBS.

O fată Bond (Bond girl) este personajul pentru care James Bond simte o atracţie amoroasă sau care îl ajută pe acesta în misiunea sa.

Ultimul film din franciza 007 care îl va avea drept protagonist pe actorul Daniel Craig, "No Time To Die", cunoscut anterior drept "Bond 25" şi regizat de americanul Cary Joji Fukunaga, va fi lansat pe marile ecrane pe 8 aprilie 2020.

Actorul în vârstă de 51 de ani a apărut pentru prima dată în rolul lui James Bond în pelicula "Casino Royale", din anul 2006.

După "Casino Royale", a fost lansată pelicula "007: Partea lui de consolare/ Quantum of Solace", în anul 2008.

Au urmat filmele regizate de Sam Mendes care au obţinut cele mai mari încasări din toată franciza: "Skyfall", din 2012, a generat 1,1 miliarde de dolari la nivel global, iar filmul din 2015 "Spectre" - 880,7 milioane de dolari.

