Reacţia Irinei Rimes după ce a fost criticată calitatea ei de ambasador: Cuvinte scoase din context

Irina Rimes le-a răspuns celor care au atacat numirea ei ca ambasador onorific al Zilei Brâncuşi 2020: „Titluri din cuvinte scoase din context”. Ea a fost prezentată în această calitate, joi, în cadrul unei conferinţe de presă la care a participat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

„Nu mai citiţi toate articolele care circulă pe net cu titluri din cuvinte scoase din context. Acesta ar fi un articol de referinţă. Mulţumesc. Mâine, după ce trece febra, vom vorbi şi noi despre lucruri relevante, cum ar fi evenimentul de pe 19 Februarie la Muzeul National de Arta. Noapte bună”, a scris Irina Rimes pe contul său de Facebook, recomandându-le fanilor un articol publicat joi.

Cântăreaţa Irina Rimes a fost prezentată în calitate de ambasador onorific al Zilei Constantin Brâncuşi 2020, joi, în cadrul unei conferinţe de presă la care a participat Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Acesta a spus că „simpla prezenţă a ei înseamnă enorm pentru că ne adresăm unui public la care nu ar fi ajuns altfel acest eveniment”.

Irina Rimes a recunoscut sincer „nu ştiu dacă sunt cea mai potrivită persoană”.

„Eu ştiu să cânt şi să vorbesc”, a spus Irina Rimes, arătând că intenţia ei este să folosească instrumentele de social media pe care le are pentru promovarea manifestărilor. ”Probbil că o să postez despre asta. O să vorbesc cu oamenii de pe conturile mele despre eveniment”, arată cântăreaţa. „Eu sunt mai mainstream, aşa.. am ştiut mereu... de mică am ştiut de Coloana Infinitului şi m-a fascinat şi când eram mică nu înţelegeam de ce aceasta este Coloana Infinitului, ce reprezintă. Nu înţelegeam această abordare. Şi, când am văzut Coloana Infinitului pentru prima oară în Târgu Jiu, am avut impresia că mă întâlnesc cu ceva care nu era în lumea mea dar mereu a fost în lumea mea. N-am avut mereu tangenţă foarte mare cu cultura, cu cultura necontemporană, pentru că, na, am fost şi eu copil, am avut copilărie... am crescut la ţară şi acolo ştiţi foarte bine că informaţia nu... informaţia vine la tine doar dacă tu doreşti să vină”, a comentat Rimes.

„Am ştiut despre Brâncuşi şi până să fiu invitată aici. Cumva... am fost şi la Târgu Jiu şi am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. Îi ştiu biografia, ştiu ce a făcut pentru poporul românesc”, a mai povestit cântăreaţa.

Muzeul Naţional de Artă al României oferă acces gratuit vizitatorilor pe parcursul întregii zile de 19 februarie şi organizarează trei tururi ghidate în sala Brâncuşi din Galeria Naţională.

Tot cu prilejul Zilei Naţionale Constantin Brâncuşi 2020, la Târgu Jiu se va inaugura Muzeul Naţional Constantin Brâncuşi. Acesta îşi va deschide porţile în casa Barbu Gănescu, casă în care Constantin Brâncuşi a locuit în perioada efectuării lucrărilor Ansamblului monumental Calea Eroilor, format din Masa tăcerii, Poarta sărutului şi Coloana infinitului.

În cadrul evenimentului inaugural va fi vernisată o expoziţie de fotografie alcătuită din 10 fotografii donate de către Centrul Pompidou Paris şi alte 33 de fotografii document realizate la ridicarea Coloanei fără sfârşit.

„Am pus în aplicare ceea ce ne-am propus, aşa cum spune Brâncuşi «lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face». Astfel, am reuşit într-un timp foarte scurt să oferim publicului acces către ceea ce înseamnă o parte din viaţa şi opera marelui artist, chiar în nou înfiinţatul Muzeu Naţional Constantin Brâncuşi”, a declarat Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii.

Evenimentele organizate de Ministerul Culturii cu ocazia Zilei Naţionale Constantin Brâncuşi sunt realizate numai din sponsorizări, arată un comunicat remis MEDIAFAX.

Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR) oferă acces gratuit vizitatorilor pe parcursul zilei de 19 februarie şi organizează trei tururi ghidate în sala Brâncuşi din Galeria Naţională, în care se găsesc cele mai multe dintre operele lui Brâncuşi, păstrate în România. Tururile se vor desfăşura la orele 14.00, 16.00 şi 19.30.

Începând cu lucrarea Cap de copil, prezentată la Salonul Oficial de la Paris din 1906, şi terminând cu Prometeu, lucrările lui Brâncuşi de la Muzeul Naţional de Artă al României ilustrează traseul stilistic al sculptorului până la momentul abandonării detaliului inutil în favoarea formelor.

Colecţia include, de asemenea, două machete (Scaun din piatră şi Pilonul Porţii Sărutului) pentru singurul ansamblu monumental realizat de artist, cel de la Târgu Jiu şi o rară operă grafică, un schematic şi elegant Nud feminin.

Vor putea fi admirate, de asemenea, patru opere cu care MNAR a participat la expoziţia „Brâncuşi. Sublimarea formei” în cadrul festivalului pluridiscipinal Europalia de la Bruxelles, a cărui ediţie din 2019 a fost dedicată României, cu accent special pe creaţia brâncuşiană.

