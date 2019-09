Regizorul Rob Cohen, cunoscut pentru pelicula ”The Fast and The Furious”, este acuzat de agresiune sexuală de o tânără care povesteşte cum cineastul a abuzat de ea într-un moment în care era inconştientă, potrivit Huffington Post.

Regizorul primului film din seria ”The Fast and The Furious”, acuzat de agresiune sexuală

Evenimentele ar fi avut loc în 2015, când Rob Cohen a intvitat o tânără de 28 de ani la o discuţie privind o colaborare pentru un episod pilot realizat pentru televiziune.

Tânăra afirmă că regizorul ar fi încurajat-o să bea alcool pe parcursul întâlnirii şi că s-a trezit în camera acestuia de hotel în timp ce era agresată de cineast. Mai multe documente medicale arată că tânăra a fost tratată pentru agresiune sexuală după întâlnirea cu Cohen.

La doi ani de la întâlnire, tânăra i-a trimis un mesaj regizorului în care îi spunea că întâlnirea dintre ei a rănit-o şi a dat-o peste cap. Cineastul i-a răspuns că îi pare rău să audă aşa ceva. Ulterior, regizorul a explicat prin intermediul avocatului că răspunsul său era legat de impresia că tânăra este nemulţumită de banii primiţi pentru contribuţia sa la episodul pilot.

Avocatul cineastului, Martin Singer, a răspuns presei explicând faptul că ”povestea este revoltătoare şi jignitoare. Se fac afirmaţii incredibile privind angajarea clientului meu în comportamente sexuale oribile, fapte criminale, şi alte comportamente nepotrivite, lucruri negate cu hotărâte de clientul meu”. Martin Singer l-a reprezentat şi pe Bill Cosby în faţa acuzaţiilor de viol.

Cohen este cunoscut ca regizor al primei pelicule din seria ”Fast and the Furious”, în 2001. A mai regizat filme ca ”xXx”, lansat în 2002, şi ”The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor”, din 2008. În luna februarie a anului 2019, propria fiică, Valkyrie Weather, acum în vârstă de 32 de ani l-a acuzat public de molestare. Weather, care este o persoană transgender, a povestit că tatăl său o ducea în adolescenţă să viziteze lucrători sexuali. În acea perioadă Walkyrie încă se prezenta ca băiat. Regizorul a caracterizat acuzaţiile drept ”categoric neadevărate”. Acuzaţiile au fost făcute şi în timpul divorţului dintre cineast şi mama lui Walkyrie. La momentul respectiv, evaluatorii nu au putut stabili dacă abuzul a avut loc. Walkyrie şi femeia care îl acuză acum de abuz pe regizor s-au întâlnit imediat după ce primele acuzaţii au devenit publice.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.