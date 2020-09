Revolta unui patron care nu îşi deschide terasa pe 1 iunie: ”Nu îmi aduc angajaţii la muncă pentru 5 mese”

Chef Daniel Cheregi conduce unul dintre cele mai apreciate restaurante din Timişoara, dar nu vrea să deschidă încă terasa, deşi are dreptul. Daniel spune că distanţarea meselor pe terasă îi reduce numărul de locuri la jumătate şi cum restaurantul rămâne închis nu îşi poate acoperi cheltuielile.

”Ei ar fi trebuit să ne lase şi în interior măcar acelaşi număr de mese. Noi trebuie să angajăm toţi oamenii, chiria rămâne la fel, materia primă, noi lucrăm cu materie primă de calitate şi foarte scumpă, este o loterie până la urmă.

Din ce am înţeles, nu ştiu că şi legislaţia este foarte ambiguă, nu sunt nişte norme foarte clare, să-ţi spună, am înţeles că după fiecare masă servită trebuie să ai o pereche de mănuşi, asta înseamnă că dacă fiecare ospătar are măcar opt mese pe zi înseamnă opt perechi ori trei chelneri cât sunt pe tură e 24 plus la bucătărie, măşti, viziere, soluţii de dezinfectat, deci propietarul este destul de dezavantajat, cheltuielile se dublează iar încasările scad”, spune Chef Daniel Cheregi.