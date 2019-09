Ric Ocasek, solist al trupei The Cars, descoperit mort în locuinţa sa din New York

Cântăreţul, compozitorul şi producătorul muzical american Ric Ocasek, cunoscut ca solist al trupei The Cars, pionier al stilului new wave, a fost descoperit mort în locuinţa sa din New York, duminică, potrivit The Guardian.

Potrivit reprezentanţilor poliţiei din New York, duminică, în jurul orei 20.00 GMT, s-a primit un apel la serviciile de urgenţă, privind "un om lipsit de cunoştinţă (...) Decesul a fost pronunţat la faţa locului".

Persoana a fost identificată drept Ric Ocasek, în vârstă de 75 de ani, au mai spus reprezentanţii poliţiei.

Decesul nu este considerat unul suspect, potrivit publicaţiei USA Today.

Cu Ocasek ca solist, membrii The Cars, pionieri ai stilului new wave, au avut succes cu hituri precum "You Might Think", "Shake It Up" şi "Drive", în anii 1980.

The Cars had plenty of hits before this one, but this is the one I remember seeing get massive airplay on MTV. Loved this video. #RIPRicOcasek, you and the Cars were a big part of my childhood. 😕https://t.co/5tx1UWgSLJ — Sympin’ Ain’t Easy (@Flerken19) September 16, 2019

Trupa s-a destrămat în 1988, dar s-a reunit în 2011, după ce Ric Ocasek a compus piese despre care a crezut că vor suna bine interpretate alături de vechii săi colegi.

Trupa The Cars a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame anul trecut, odată cu Bon Jovi, The Moody Blues, Dire Straits, Nina Simone şi Sister Rosetta Tharpe.

