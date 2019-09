Robert Hunter, poet şi autor al unor piese folk cântate de Grateful Dead şi Bob Dylan, a murit la 78 de ani

Decesul a fost confirmat de familia poetului.

"Cu mare tristeţe, confirmăm că dragul nostru Robert a decedat noaptea trecută. A murit liniştit, în patul lui, înconjurat de iubire. Soţia lui, Maureen, a fost alături de el şi l-a ţinut de mână. Fanii care l-au iubit şi l-au sprijinit în toţi aceşti ani trebuie să se resemneze, ştiind că în jurul nostru se află cuvintele lui. În acest fel, nu va fi niciodată cu adevărat plecat dintre noi. În aceste clipe de durere, onoraţi-l fiind împreună şi ascultând muzică. Lăsaţi cântecele să umple golul", a declarat familia artistului pentru Rolling Stone.

Robert Hunter a scris, alături de compozitorul Jerry Garcia, multe dintre cântecele de succes ale formaţiei Greatful Dead, aducând o notă de sensibilitate. Din condeiul poetului s-au născut versuri ale unor piese precum "Touch of Grey", "Casey Jones", "Dark Star", "Box of Rain", "Uncle John’s Band", "Sugar Magnolia" şi "What a long, strange trip it’s been".

RIP Robert Hunter. One of the all-time great lyricists. He had the rare ability to write folk-style lyrics in a way that actually sounded like they were already 100 years old. These lyrics (from "Brokedown Palace") come immediately to mind as some of his most gorgeous. pic.twitter.com/9QZ9MKlMGG