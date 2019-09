Rod Stewart a ţinut secret că se luptă cu cancerul. Când a fost diagnosticat

Cântăreţul britanic Rod Stewart a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer la prostată în urmă cu aproximativ trei ani, dar este în remisiune din luna iulie, potrivit Sky News.

Artistul spune că a fost diagnosticat cu cancer în februarie 2016, în timpul unui control medical de rutină.

Stewart a făcut această mărturisire la un eveniment dedicat colectării de fonduri pentru cercetare medicală în domeniu, organizat în Surrey, la care au mai participat foştii colegi din trupa Faces Kenney Jones şi Ronnie Wood.

Cântăreţul în vârstă de 74 de ani a spus că este în remisiune din luna iulie şi că a fost diagnosticat în faza incipientă a bolii tocmai pentru că a mers regulat la medic.

El i-a îndemnat pe bărbaţi să îşi facă acest control medical în mod regulat.

Stewart, tată a opt copii, a mai spus că a reuşit să facă faţă bolii menţinând mereu o stare de spirit pozitivă.

Potrivit specialiştilor, numai în Marea Britanie, peste 40.000 de bărbaţi sunt diagnosticaţi anual cu cancer la prostată. Probabilitatea de a dezvolta acest tip de cancer creşte proporţional cu vârsta.

Rod Stewart a devenit cunoscut graţie colaborării sale din anii 1960 şi 1970 cu grupurile The Jeff Beck Group şi The Faces. În 1969 a decis să îşi lanseze o carieră solo şi a devenit celebru cu o serie de hituri precum "Do You Think I'm Sexy?" şi "Maggie May". El este unul dintre cei mai bine plătiţi artişti din lume, iar albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial. Turneul susţinut de veteranul muzicii britanice în 2007 l-a plasat pe acesta pe locul al şaptelea în topul celor mai profitabile serii de concerte ale anului respectiv, cu încasări de 49 de milioane de dolari.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.