Român alungat de Macron, Johnson şi Trudeau din cantina NATO, în cel mai recent episod al Saturday Night Live. VIDEO

Un român este unul dintre personajele celui mai recent episod al „Saturday Night Live”, legendara emisiune de comedie din Statele Unite.

Episodul difuzat sâmbătă seară a început cu o scenă care îi arată pe cei trei lideri mondiali, jucaţi de Jimmy Fallon (Justin Trudeau), Paul Rudd (Emmanuel Macron) şi James Corden (Boris Johnson), în cantina de la summitul NATO.

„Haideţi să mâncăm un pic, poate bem şi puţin vin, la urma urmei suntem băieţi răi”, spune preşedintele francez.

Înainte să se aşeze la masă, premierul canadian alungă de pe scaun un român (interpretat de actorul Mikey Day, din distribuţia Saturday Night Live). „Românule, valea!”, exclamă Trudeau. Românul, îmbrăcat într-un costum cenuşiu şi cu o ceaşcă în mână, se ridică prompt de pe scaun. „Scuze, îmi plac economiile voastre”, spune acesta, într-o engleză ce se vrea a fi stâlcită.

Totodată, preşedintele Franţei îi spune românului „au revoir, geek!”, în timp ce Boris Johnson afirmă: „Yeah, why don’t you Brexit out of here?”/ (Da, de ce nu Brexit de aici?).

Personajul român fuge plângând, în timp ce preşedintele Donald Trump, interpretat de Alec Baldwin, îşi face apariţia.

Scena de deschidere a celui mai recent episod SNL face trimitere la întâlnirea liderilor Boris Johnson, Emmanuel Macron şi Justin Trudeau, surprinsă de camerele de filmat la dineul de la Buckingham Palace.

