Sam Smith, premiat cu Grammy, a anunţat că se declară oficial non-binar | VIDEO

Cântăreţul britanic premiat cu Grammy Sam Smith a anunţat că se declară oficial non-binar, după ce a explicat, în urmă cu câteva luni, că nu se simte "nici bărbat, nici femeie, ci undeva între", potrivit Reuters.

"Pronumele mele sunt 'ei' şi 'lor'", a scris Sam Smith, în vârstă de 27 de ani, într-un mesaj publicat pe contul său de pe reţeaua de socializare online Instagram.

Artistul, cunoscut pentru hitul "Stay with Me", a explicat că a luat această decizie "după o viaţă în care a fost în conflict în ceea ce priveşte genul său".

Mesajul lui Smith a strâns rapid peste 400.000 de like-uri.

Smith se alătură astfel unui număr în creştere de vedete care s-au declarat non-binare, precum Jill Soloway, creatorul premiat cu Emmy al serialului cu tematica transgender "Transparent", şi Asia Kate Dillon, artist al seriei "Billions".

Smith a fost recompensat cu patru premii Grammy în 2015, după ce a lansat albumul de debut "In the Lonely Hour". În acelaşi an, Smith a stabilit două recorduri mondiale Guinness cu ajutorul single-ului "Writing's On The Wall", care apare pe coloana sonoră a filmului "Spectre", cel mai recent lungmetraj din seria "James Bond". Astfel, cântecul "Writing's On The Wall" a devenit prima temă muzicală a unui film din franciza "James Bond" care a ajuns pe primul loc în clasamentul single-urilor din Marea Britanie, iar materialul discografic pe care a apărut, "In The Lonely Hour", a devenit albumul de debut care a petrecut cel mai mare număr de săptămâni consecutive în Topul 10 din aceeaşi ţară.

Sam Smith a fost primul artist masculin solo britanic care a fost ales să interpreteze tema muzicală a unui film din seria "James Bond" după 1964, anul în care Tom Jones a înregistrat cântecul de deschidere de pe coloana sonoră a filmului "Operaţiunea Thunderball/ Thunderball".

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.