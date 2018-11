Samsung şi-a prezentat telefonul pliabil. Ce poate face Infinity Flex, „temelia smartphone-ului de mâine” | FOTO, VIDEO

Dispozitivul seamănă cu o tabletă de 7,3 inci (18,5 cm). Samsung dezvoltă conceptul de mai bine de cinci ani, la concurenţă cu Huawei. Dar ambele companii au fost depăşite de Royole, un start-up mai puţin cunoscut, care a anunţat săptămâna trecută o versiune proprie a telefonului pliabil.

Spre deosebire de FlexPai de la Royole, Samsung nu a dezvăluit aspectul final al dispozitivului şi nici numele acestuia.

Compania a precizat că viitorul telefon ar putea rula trei aplicaţii simultan.

Justin Denison, executivul care a prezentat telefonul, a remarcat că atunci când dispozitivul este îndoit, încape cu uşurinţă într-un buzunar,

Livrările de telefoane ale Samsung au scăzut cu 13,4% anul trecut, potrivit firmei de cercetare de piaţă IDC, iar cota de piaţă a companiei a scăzut de la 22,1% la 20,3%.

Dar analiştii spun că un telefon flexibil are potenţialul de a consolida marca Samsung şi de a creşte interesul pentru dispozitivele acesteia.

"Diferenţierea este foarte importantă", a comentat Marta Pinto de la compania de cercetare de piaţă IDC. "Dacă vine pe piaţă cu un dispozitiv nou şi interesant, poate căpăta un nou impuls şi şansa de a reveni pe creştere".

Google a avut, de asemenea, un eveniment dedicat dezvoltatorilor Android, la care un inginer a anunţat că sistemului de operare va fi modificat pentru a permite fabricanţilor să creeze telefoane pliabile.

