Samsung vrea să muşte din iPad: Ce promite Galaxy Tab S7+

Te-ai obişnuit deja ca înaintea evenimentelor de lansare ale diverselor device-uri, să afli informaţii. La Samsung Unpacked, de pe 5 august, va fi prezentată şi Galaxy Tab S7+, tableta cu care Samsung vrea să mai muşte din felia de piaţă a iPad-ului.

Caracteristicile tehnice sunt de top, ecranul de 12 inci este Super AMOLED, cu rată de refresh de 120 de Hz, şi are cititor de amprentă pe display. Tableta are 6 GB de RAM, spaţiu de stocare de 128 GB, totul alimentat de o baterie uriaşă, de 10.090 mAh. Nu lipseşte stilusul S Pen şi, cireaşa de pe tort, are conectivitate 5G.

Însă, cu toate acestea, Angela, care este fan iPad, nu e impresionată.

„Nu aş face sub nicio formă schimbarea de la iPad la Samsung, niciodată, nu ştiu, poate m-am şi ataşat de acest produs, dar cred că nu aş face trecerea pentru că are prea multe lucruri bune care mă ajută, inclusiv în meseria de ilustrator”, spune Angela.