Săptămâna Modei de la Paris, presărată cu incidente: Justin Timberlake a fost "atacat" de un renumit autor de farse | FOTO, VIDEO

Incidentul a avut loc marţi, lângă Muzeul Luvru, potrivit tmz.com. Cântăreţul şi actorul Justin Timberlake era însoţit de soţia sa, actriţa Jessica Biel, şi se pregătea să intre să vadă show-ul casei de modă Louis Vuitton.

Potrivit imaginilor publicate pe reţelele de socializare online, Sediuk a venit din mulţime şi l-a prins pe Timberlake de un picior, încercând să îl facă să cadă.

Justin Timberlake was attacked by a man a bit ago outside the Louis Vuitton Show in Paris with Jessica Biel. pic.twitter.com/njRUZMaJsS