Scorsese face din nou echipă cu DiCaprio. Când încep filmările pentru noul thriller

Cineastul Martin Scorsese şi actorul Leonardo DiCaprio fac din nou echipă, pentru a şasea oară, pentru thrillerul "Killers of the Flower Moon", o adaptare după bestsellerul omonim scris de jurnalistul american David Grann, potrivit variety.com.

Drepturile asupra bestsellerului "Killers of the Flower Moon: An American Crime and the Birth of the FBI", scris de jurnalistul The New York Times, au fost cumpărate de compania de producţie cinematografică Imperative Entertainment în 2016, iar scenarist este Eric Roth, premiat cu Oscar pentru scenariul lungmetrajului "Forrest Gump".

Povestea este situată în anii 1920, în Oklahoma, şi prezintă tribul Osage - populaţia cu cel mai mare venit per capita din lume la momentul respectiv, după ce s-a descoperit petrol pe terenurile pe care le deţinea -, ai cărui membri au fost ucişi apoi unul câte unul. Noul creat FBI se ocupă de cazuri, unele dintre cele mai monstruoase crime din istoria Americii.

Filmările sunt programate să înceapă în 2019.

Acesta este al şaselea proiect la care DiCaprio şi Scorsese colaborează, cel mai recent film la care au lucrat ambele vedete fiind "The Wolf of Wall Street", nominalizat la Oscar.

În prezent, DiCaprio filmează pentru lungmetrajul lui Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood", iar Scorsese este în etapa de postproducţie cu drama Netflix "The Irishman".

Leonardo DiCaprio şi Martin Scorsese au mai colaborat la filmele de succes "Bandele din New York/ Gangs of New York" (2002), "Aviatorul/ The Aviator" (2004), "Cârtiţa/ The Departed" (2006) şi "Shutter Island" (2010).

Regizorul unor filme precum "Crimele din Mica Italie/ Mean Streets", "Şoferul de taxi/ Taxi Driver" - premiat cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, în 1976 -, "Taurul Furios/ Raging Bull", "Băieţi buni/ Goodfellas" şi "Casino", Scorsese a fost nominalizat de 12 ori la premiile Oscar şi a câştigat trofeul Academiei americane pentru lungmetrajul "Cârtiţa/ The Departed".

Leonardo DiCaprio este considerat unul dintre cei mai talentaţi actori de la Hollywood. A jucat rolul principal într-o serie de biografii ale unor mari personalităţi, precum pionierul aviaţiei Howard Hughes, în "Aviatorul" - care i-a adus, în 2005, a doua dintre cele cinci nominalizări la premiile Oscar într-o categorie de interpretare -, şi fostul director al FBI-ului J. Edgar Hoover, în "J. Edgar", de Clint Eastwood, dar şi în filme de acţiune "Începutul/ Inception", de Christopher Nolan. Rolul din "Lupul de pe Wall Street" (2013), de Martin Scorsese, i-a adus cea de-a cincea nominalizare la Oscar într-o categorie de interpretare. Pentru rolul din "The Revenant", de Alejandro G. Iñárritu, DiCaprio a primit un premiu Oscar pentru interpretare în 2016.

