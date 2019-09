Slash vorbeşte despre coloana sonoră pentru "Terminator" şi dă veşti despre noul album Guns N’ Roses

Chitaristul Slash a negat speculaţiile privind o posibilă colaborare a trupei Guns N’ Roses la coloana sonoră a filmului "Terminator 6", dar le-a dat fanilor şi veşti îmbucurătoare despre noul album al grupului rock, arată Smart Radio, păstrând un loc special pieselor acestuia în playlist-ul zilei.

Membrii trupei Guns N’ Roses au compus celebra piesă "You Could Be Mine" care a fost inclusă în coloana sonoră a filmului "Terminator 2: Judgment Day" (1991), în timp ce Arnold Schwarzenegger a apărut în emblematicul rol în videoclipul formaţiei.

Recent, au apărut speculaţii potrivit cărora grupul ar lucra la o piesă care să fie inclusă pe coloana sonoră a filmului "Terminator: Dark Fate", de Tim Miller, care va fi lansat în cinematografe în octombrie.

Însă, într-un interviu pentru postul de radio american SiriusXM, Slash a negat zvonurile.

În ceea ce priveşte planurile din viitorul apropiat ale trupei sale, Slash spus că vor susţine câteva concerte în SUA şi Mexic în luna noiembrie şi au proiecte pentru luna martie, "în ceea ce priveşte turneele".

"În mod evident, toată lumea ştie că lucrăm la un nou material, care este cu adevărat incitant şi, deci, pe acest lucru ne concentrăm acum", a declarat Slash, potrivit NME.

Guns N' Roses este o trupă hard rock americană, formată în Los Angeles în anul 1985. Grupul a devenit celebru în 1987, cu albumul de debut "Appetite For Destruction" şi a rămas cunoscut pentru piese precum "Welcome to the Jungle", "Sweet Child o' Mine", "Paradise City" şi "November Rain". În anii 1990, activitatea formaţiei a fost afectată de plecările a doi dintre membrii originali: chitaristul Slash a părăsit trupa în 1996, iar basistul Duff McKagan a plecat în 1997.

Formula originală Guns N' Roses s-a reunit în anul 2016, când solistul Axl Rose, chitaristul Slash şi basistul Duff McKagan au organizat turneul "Not In This Lifetime...". Turneul, care a început în aprilie 2016 şi s-a încheiat în decembrie 2018, a devenit a treia serie de concerte cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

