Steven Spielberg renunţă să mai regizeze un film aşteptat cu entuziasm de fani din întreaga lume

Steven Spielberg nu va mai regiza „Indiana Jones 5”, dar rămâne producător executiv al lungmetrajului.

Surse apropiate producţiei au declarat pentru Variety că se poartă negocieri cu regizorul James Mangold, nominalizat anul acesta la premiile Oscar în calitate de producător al filmului „Ford v Ferrari”. Mangold a mai primit o nominalizare la Oscar pentru scenariul filmului „Logan” din franciza „Wolverine”.

Aceasta este pentru prima dată în istoria de 39 de ani a francizei când Spielberg predă ştafeta unui alt regizor.

Potrivit aceleiaşi surse, Spielberg, recompensat cu trei premii Oscar, a luat această decizie pentru ca povestea lui Indiana Jones să beneficieze de o perspectivă mai tânără.

Producţia Disney „Indiana Jones 5”, în care Harrison Ford se întoarce în rolul titular, are programată premiera pe 9 iulie 2021.

Franciza „Indiana Jones”, lansată în 1981, cu „Raiders of the Lost Ark”, şi continuată cu „Indiana Jones and the Temple of Doom” (1984), „Indiana Jones and the Last Crusade” (1989) şi „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (2008), a avut încasări de aproape 2 miliarde de dolari la nivel mondial.

