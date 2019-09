Suma IMENSĂ pe care a donat-o Metallica în timpul celui mai recent turneu european/ „Dăruieşte Viaţă”, printre campaniile susţinute de legendara trupă

"Un mare mulţumesc pentru toţi cei care au asistat la un show european #WorldWired şi ne-au ajutat să donăm 1,5 milioane de dolari unor asociaţii locale din oraşele unde au avut loc cele 25 de concerte", se arată într-un mesaj publicat pe contul Metallica de pe reţeaua de micro-blogging Twitter.

A HUGE thanks to all who attended a #WorldWired European show for helping us donate over €1.5million to local charities over the course of the 25-show tour. And special thanks to #MetInMannheim fans for wrapping it up with this contribution to Freezone. #MetallicaGivesBack #AWMH https://t.co/PwKoKuKtyI