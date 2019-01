SURPRIZA Garzii Regale: Cum a omagiat Palatul Buckingham muzica trupei Queen după succesul "Bohemian Rapsody" la Globurile de Aur | VIDEO

Garda Regală de la palatul Buckingham din Londra a celebrat Globurile de Aur obţinute de pelicula "Bohemian Rapsody" cu o interpretare inedită a celebrei piese a trupei Queen, luni, la prânz, arată The Guardian.

Orchestra Gărzii Regale de la palatul Buckingham i-a surprins pe turiştii care s-au aflat luni la Londra cu o interpretare a piesei "Bohemian Rhapsody" a trupei Queen, la câteva ore după ce filmul cu acelaşi titlu a primit două dintre cele mai importante premii la gala Globurilor de Aur.

Imaginile publicate pe internet îi înfăţişează pe membrii orchestrei militare executând acordurile celebrei piese:

Piesa lansată în 1975 este al treilea cel mai bine vândut hit din istoria Marii Britanii.

Lungmetrajul regizat de Bryan Singer şi Dexter Fletcher, cu Rami Malek în rolul lui Freddie Mercury, a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o dramă şi pentru cel mai bun film- dramă duminică seară.

Ministerul britanic al Apărării şi Armata din regat nu au putut să confirme în mod oficial dacă interpretarea filmată de turişti a fost un omagiu adus succesului pe care îl are filmul, arată The Guardian.

După ce acordurile piesei Queen s-au încheiat, orchestra a interpretat tema muzicală din serialul "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", spune şi publicaţia The Independent, care atribuie acest moment premiului Globul de Aur câştigat de actorul din acest serial Richard Madden, pentru un rol interpretat în producţia "Bodyguard".

Cu toate că nu este un lucru obişnuit, garda interpretează din când în când adaptări ale unor piese populare, pentru a marca o ocazie specială. În luna iulie 2018, militarii au interpretat piesa trupei ABBA "Dancing Queen", în săptămâna în care a fost lansată pelicula "Mamma Mia! Here We Go Again", iar, în luna august, s-au auzit acordurile cântecului "Respect" în onoarea regretatei Aretha Franklin.

