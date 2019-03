The Cure egalează recordul stabilit de Coldplay la Festivalul Glastonbury

Trupa The Cure egalează recordul stabilit de Coldplay la Festivalul Glastonbury din Marea Britanie, fiind invitată pentru a patra oară în calitate de headliner, la ediţia de anul acesta a evenimentului, care are loc în perioada 26 - 30 iunie, la Worthy Farm din Pilton, potrivit The Guardian.

