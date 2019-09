The Pussycat Dolls, înţelegere de MILIOANE de dolari pentru a se reuni

Cântăreţele şi dansatoarele Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Melody Thornton, Jessica Sutta şi Kimberly Wyatt au semnat un contract de mai multe milioane de dolari pentru a se reuni şi a porni într-un turneu, sub titulatura The Pussycat Dolls, relatează The Sun.

O sursă a declarat pentru publicaţia britanică The Sun că grupul The Pussycat Dolls s-ar putea reuni şi ar putea porni în 2020 într-un turneu internaţional.

"Nicole a refuzat de mai multe ori oferte pentru reunirea grupului, dar, cu ocazia împlinirii a zece ani de la pauza pe care au luat-o, a spus că este în sfârşit pregătită să revină. Lui Nicole i s-a făcut o ofertă de mai multe milioane de lire sterline pentru a reveni, i s-a dat un avans uriaş şi este imposibil să mai renunţe acum. Turneul va fi imens, iar fetele vor cânta cele mai cunoscute piese ale lor, dar a existat o discuţie privind şi reîntoarcerea lor în studio pentru a înregistra cântece noi", a declarat sursa.

În acest an, Nicole Scherzinger, în vârstă de 41 de ani, a oferit indicii privind reunirea formaţiei, declarând că îi lipsesc turneele alături de colegele ei: "Îmi lipsesc turneele. Datorită acestui fapt m-aş întoarce pe scenă într-o zi. În timpul în care am cântat singură, îmi spuneam că îmi lipsesc fetele. Nu cred că o reuniune Pussycat Dolls este imposibilă în viitor. Îmi iubesc şi îmi respect colegele de trupă".

Grupul Pussycat Dolls a lansat, în perioada 2004 - 2009, câteva piese de succes, precum "Don't Cha", "Stickwitu", "Beep", "Buttons", "When I Grow Up", "I Hate This Part" şi "Jai Ho! (You Are My Destiny)". În 2007, Nicole Scherzinger a semnat un contract solo cu casa de discuri Interscope, cu care a lansat două single-uri ce au fost bine primite de public - "Whatever U Like" şi "Baby Love".

În 2010, Nicole a decis să părăsească definitiv grupul Pussycat Dolls şi să se concentreze asupra unei cariere solo. În 2011, artista şi-a lansat albumul de debut, intitulat "Killer Love", care a inclus câteva cântece ce au avut mare succes pe plan internaţional - "Poison", "Don't Hold Your Breath" şi "Right There".

Pe lângă cariera de cântăreaţă, Nicole Scherzinger a cochetat şi cu actoria, jucând în câteva producţii hollywoodiene, dar a avut succes şi în alte domenii, precum modă şi televiziune.

