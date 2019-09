The Rolling Stones lansează o ediţie de lux "Let It Bleed", pentru a 50-a aniversare

Trupa britanică The Rolling Stones va lansa pe 1 noiembrie, pentru a 50-a aniversare, o ediţie de lux a albumului "Let It Bleed", arată Smart Radio, păstrând un loc special pieselor grupului în playlist-ul zilei.

