"They (ei/ ele)" a devenit pronume singular non-binar în dicţionarul online Merriam-Webster

Publisherul Merriam -Webster a anunţat, săptămâna aceasta, o serie de modificări, adăugând 533 de cuvinte în dicţionarul online pe care îl deţine.

Una dintre modificări constă în faptul că "ei/ ele (they)" este recunoscut drept pronume singular non-binar, după ce utilizarea lui a devenit populară în rândul celor care nu se identifică nici cu persoanele de sex feminin, nici cu cele de sex masculin.

Major US dictionary publisher Merriam-Webster has recognized the use of the singular "they" as a pronoun to refer to a person whose gender identity is nonbinary -- neither exclusively male nor female. And it's become a hot topic online. pic.twitter.com/igp5TQHJfE