Thrillerul "Angel Has Fallen", cu Gerard Butler, pe primul loc în box office-ul nord-american

Thrillerul "Cod Roşu în Serviciile Secrete/ Angel Has Fallen", de Ric Roman Waugh, cu Gerard Butler şi Morgan Freeman, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 21,25 de milioane de dolari în weekendul premierei, potrivit boxofficemojo.com.

Gerard Butler revine pentru a treia oară în rolul celui mai eficient agent de securitate, Mike Banning, în franciza "Cod Roşu". În urma unui atentat asupra preşedintelui SUA (Morgan Freeman), acuzat de incident este garda lui de corp, Banning. După ce reuşeşte să scape de autorităţi, agentul este dat în urmărire generală, astfel că trebuie să evite propria lui agenţie şi să fie cu un pas înaintea FBI-ului pentru a demasca adevăraţii autori ai atacului. Disperat să îşi dovedească nevinovăţia, Banning se bazează pe ajutorul unor aliaţi neaşteptaţi pentru a-şi proteja familia şi a salva ţara de pericolul iminent, potrivit Cinemagia.

Liderul săptămânii trecute, comedia "Băieţi buni/ Good Boys", de Gene Stupnitsky, a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 11,75 de milioane de dolari. După ce a fost invitat la prima sa petrecere "de pupat", Max (Jacob Tremblay), un puşti de 12 ani, intră în panică pentru că nu ştie să sărute. Dornic să înveţe rapid, Max şi bunii lui tovarăşi Thor (Brady Noon) şi Lucas (Keith L. Williams) se decid să folosească drona tatălui protagonistului, de care acesta nu are voie să se atingă, ca să spioneze - sau aşa visează ei - un cuplu de adolescenţi îndrăgostiţi din vecini.

Locul al treilea este ocupat de premiera cu tematică creştină "Overcomer", de Alex Kendrick, care a avut încasări de 8,2 milioane de dolari.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele nord-americane la sfârşitul săptămânii trecute este completat de "Regele Leu/ Lion King", de Jon Favreau (8,15 milioane de dolari), "Furios şi iute: Hobbs & Shaw/ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", de David Leitch (8,14 milioane de dolari), "Scapă cine poate/ Ready or Not", de Matt Bettinelli-Olpin şi Tyler Gillett (7,5 milioane de dolari), "Angry Birds: Filmul 2/ The Angry Birds Movie 2", de Thurop Van Orman şi John Rice (6,3 milioane de dolari), "Poveşti de groază de spus pe întuneric/ Scary Stories to Tell in the Dark", de André Øvredal (6 milioane de dolari), "Dora în căutarea Oraşului Secret/ Dora and the Lost City of Gold", de James Bobin (5,2 milioane de dolari), "A fost odată la... Hollywood/ Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino (5 milioane de dolari).

