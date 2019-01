Ţinutele vedetelor la Globurile de Aur 2019. Tul, paiete şi rochii de bal. Cine a strălucit şi cine a „călcat strâmb” pe covorul roşu

Tul, paiete îndrăzneţe, rochii cu corset şi cu fuste extrem de voluminoase sunt elementele care au dominat pe covorul roşu la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care a avut loc duminică noapte, la Los Angeles.

1343 afişări

Gala Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association), a dat startul noului sezon al marilor premii din cetatea filmului americană, care va culmina cu decernarea Oscarurilor, pe 24 februarie.

Vedete ale micului şi marelui ecran au păşit pe covorul roşu într-un mix eclectic de ţinute semnate de designeri de top.

Printre tendinţele care s-au remarcat pe covorul roşu s-au numărat tulul, adoptat de Kiki Layne, în roz aproape transparent de la Dior Haute Couture, Lili Reinhart şi Constance Wu, şi paietele - oricând binevenite în astfel de ocazii - purtate cu eleganţă de vedete precum Regina King (Alberta Ferretti), Nicole Kidman (Michael Kors) şi Thandie Newton (Michael Kors).

'If Beale Street Could Talk' star, Kiki Layne is stunning in Dior on the #GoldenGlobes red carpet! pic.twitter.com/tRgnZ9kO8j — Geeks of Color (@GeeksOfColor) January 6, 2019

From #Riverdale to the red carpet! #LiliReinhart is having a princess moment at the #GoldenGlobes. See all the looks as the stars arrive: https://t.co/HhSdlUXRtO pic.twitter.com/gUQYTTZdMj — E! Australia & NZ (@EOnlineAU) January 7, 2019

Lady Gaga s-a făcut remarcată şi de data aceasta, cu o rochie din mătase albastră şi o nuanţă la fel de bleu a părului. Ţinuta, de la Valentino Haute Couture, avea o fustă şi mâneci extrem de voluminoase, pentru un aspect dramatic, demn de o stea. Actriţa a fost, de altfel, nominalizată la Globurile de Aur pentru rolul din filmul "S-a născut o stea/ A Star is Born".

Lady Gaga poses with her #GoldenGlobes award for best original song "Shallow" in the movie "A Star is Born" pic.twitter.com/oaoFNcC6Ol — AFP Entertainment (@AFPceleb) January 7, 2019

O rochie cu o fustă pe jumătate de amplă, comparativ cu cea a lui Gaga, tot de la Valentino, a fost purtată de actriţa Gemma Chan, care a ales însă un albastru mai închis pentru gală.

Actriţa canadiană Sandra Oh, una dintre gazdele evenimentului, alături de actorul Andy Samberg, s-a numărat printre cele mai elegante vedete, cu o rochie albă de la casa Versace, în timp ce Chrissy Metz a strălucit într-o ţinută roşie cu mâneci decorate de la Tanya Taylor.

Sandra Oh makes history as the first woman of Asian descent to win multiple Golden Globe awards https://t.co/jyl0A8KSM4 #goldenglobes pic.twitter.com/sAcLFh1fDJ — CNN (@CNN) January 7, 2019

De asemenea, Lupita Nyong'o s-a remarcat cu o ţinută albastru electric cu mărgele de la Calvin Klein by Appointment

Nu în ultimul rând, multe vedete au optat anul acesta pentru corsete îndrăzneţe, topuri transparente şi braţe dezgolite.

Astfel, Emily Blunt a ales o rochie încrustată cu pietre preţioase de la Alexander McQueen, în timp ce Allison Brie a strălucit într-o ţinută de prinţesă bleu deschis, cu un decolteu adânc, de la Vera Wang. Yalitza Aparicio a purtat o ţinută cu bretele argintie de la Miu Miu.

Emily Blunt and John Krasinski at the #GoldenGlobes 2019. pic.twitter.com/NrBGWIpUSz — best of emily blunt (@badpostblunt) January 7, 2019

Iar Heidi Klum a ales pentru acest eveniment o rochie de bal de la Monique Lhuillier, decorată în partea inferioară cu flori.

.@HeidiKlum arrives at the 76th Annual #GoldenGlobes. See all of red carpet arrivals from tonight's star-studded event https://t.co/zSVJXFrzg3 pic.twitter.com/V6LM1Jx6AR — British Vogue (@BritishVogue) January 7, 2019

Din păcate, potrivit presei de specialitate, Anne Hathaway, de obicei impecabilă, s-a numărat printre vedetele cel mai prost îmbrăcate pe covorul roşu de la gala Globul de Aur de anul acesta, cu o rochie cu imprimeu leopard de la Elie Saab.

At the 76th annual #GoldenGlobes, Anne Hathaway on the red carpet. See all of the looks here https://t.co/zSVJXFrzg3 pic.twitter.com/2eqzUqKGRJ — British Vogue (@BritishVogue) January 7, 2019

Iar în aceeaşi categorie "aşa nu" au mai fost incluse şi ţinutele purtate de vedete de obicei foarte elegante, precum Kate Mara (Moschino), Julianne Moore (Givenchy), Darren Criss (Dior), Timothée Chalamet (Louis Vuitton) şi Amber Heard (Monique Lhuillier).

Anul acesta, lungmetrajul "Green Book", de Peter Farrelly, a fost marele câştigător al galei Globurilor de Aur, cu trei premii, printre care şi cel pentru cea mai bună comedie, fiind secondat în top de drama în alb-negru "Roma", de Alfonso Cuaron, şi filmul muzical "Bohemian Rhapsody", cu câte două trofee.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.