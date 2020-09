Tommy DeVito, membrul fondator al trupei ”Four Seasons” a decedat la 92 de ani din cauza infecţiei cu SARS-CoV-2

Tommy DeVito, membrul fondator al grupului pop american Four Seasons, a murit la vârsta de 92 de ani, după ce a contractat Covid-19, notează , notează BBC.

Moartea sa a fost anunţată de alţi doi membri fondatori ai grupului, Frankie Valli şi Bob Gaudio, care au spus că ”îi va fi dor de toţi cei care l-au iubit”.

DeVito a făcut echipă cu Valli în 1956 şi patru ani mai târziu au format ”Four Seasons” cu Gaudio şi Nick Massi.

Printre hiturile lor s-au numărat Oh What a Night, Sherry, Big Girls Don't Cry şi Walk Like a Man.

DeVito, care era vocea baritonului şi chitara principală a formaţiei, a plecat din trupă în 1970 spunând că s-a săturat de turnee.

”Four Seasons” a fost una dintre cele mai de succes trupe „doo-wop” din anii 1960 şi povestea lor a inspirat musicalul premiat Jersey Boys.

DeVito, care s-a născut în Belleville, New Jersey, a murit luni în Las Vegas, după ce a fost internat la spital cu coronavirus.

DeVito a fost membru al Rock and Roll Hall of Fame.