Preşedintele nu s-a declarat impresionat de „Parasite”, exprimându-şi preferinţa pentru producţiile americane precum clasicul „Pe aripile vântului” („Gone with the Wind”), din 1939.

„Aţi văzut ce rău au ajuns Premiile Oscar de anul acesta? Şi câştigătorul este…un film din Coreea de Sud”, a spus Trump, imitând momentul decernării premiului. „Ce a fost asta? După ce că avem destule probleme cu comerţul în Coreea de Sud acum le mai şi acordăm premii.”

Neon, distribuitorul american al producţiei sud-coreene „Parasite”, a răspuns criticilor lui Trump printr-o postare acidă pe Twitter: „Este de înţeles că nu i-a plăcut, nu ştie să citească”.

„Parasite", de Bong Joon-Ho, este un basm modern despre inegalităţile sociale din Coreea de Sud. Şomeri, membrii familiei Ki-taek arată un interes deosebit pentru bogata familie Park, până când într-o zi existenţele lor se împletesc. Acesta este începutul unui şir de întâmplări imprevizibile care converg „într-un film genial, captivant şi care refuză categoriile", conform IndieWire.

Drama „Parasite", de Bong Joon-Ho, a fost recompensată cu Palme d'Or la ediţia de anul trecut a Festivalului de la Cannes. De asemenea, a primit, printre altele, premiile Globul de Aur şi BAFTA pentru cel mai bun film străin, dar şi premiul Sindicatului actorilor americani pentru cea mai bună distribuţie.

"We got enough problems with South Korea with trade"



Donald Trump mocks the Academy Awards for honoring the movie Parasite as the best picturehttps://t.co/BkS2yzpq9s (video via @QuickTake) pic.twitter.com/QOy1tzWdRP