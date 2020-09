Tu cât investeşti în colecţiile tale de băuturi fine? VIDEO

Investiţiile în whiskey rar şi vin în ultimii 10 ani au crescut cu 580%, respectiv cu aproape 150% şi sunt numărul unu în lume ca investiţii alternative. Experţii financiari afirmă că aceste tipuri de investiţii sunt incomparabile cu altele pentru că poţi face un profit considerabil. Cesar are 68 de ani şi colecţionează băuturi fine de mai bine de 30 de ani. A investit în ele zeci de mii de euro şi are peste 1.300 de băuturi colecţionate din toate colţurile lumii. În prezent are propriul business unde vinde produse pentru magazine specializate. Cea mai scumpă băutură din colecţia sa costă peste 10 mii de lei şi este o spirtoasă din 2011 care nu se mai farbică.

„Eu am început prima dată în Germania să colecţionez, pe cont propriu, pentru mine. Am vreo 60-70 de sticle”, spune un colecţionar de băuturi fine, Cesar Filip.

„La ora actuală am un stoc de vreo 700 de mii de euro. Merg pe o marjă de profit între 15 şi 17%. Când ai 11 copii şi te întreabă cineva la care ţii cel mai mult, e foarte greu de spus şi eu am 1.300 aici. Eu pe toate le iubesc”, a mai spus Filip.