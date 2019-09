Ultima fotografie cu Lennon în viaţă, alături de McCartney, făcută publică după aproape 40 de ani de la moartea sa

Fotografia care îi prezintă pe cei doi stând relaxaţi pe o canapea, scăldaţi în razele soarelui, a fost realizată în 1974, la Los Angeles.

Imaginea a reapărut pe platforma de micro-blogging Twitter, pe contul SgtPepper1710, cu menţiunea "Ultima fotografie a lui John Lennon şi Paul McCartney împreună, Los Angeles, martie 1974".

Last know picture of #JohnLennon and #PaulMcCartney together, Los Angeles, March 1974

Photo by May Pang pic.twitter.com/pZaBxAHvfG