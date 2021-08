Un adolescent a fost legat de scaunul avionului cu bandă adezivă, de către echipajul companiei aeriene American Airlines, pentru că ar fi încercat să deschidă o fereastră a avionului în timpul zborului, incident care a fost surprins video.

Băiatul ar fi intrat, de asemenea, într-o luptă fizică cu mama sa, iar ceilalţi pasageri au încercat să îl oprească.

Avionul a decolat marţi, 10 august, la 12:30, ora locală, şi era programat să aterizeze în Los Angeles cinci ore mai târziu. În schimb, zborul a trebuit să fie deviat către capitala Hawaii, Honolulu, unde adolescentul a fost arestat la aterizare.

Un purtător de cuvânt al American Airlines a spus: „Clienţii au fost distribuiţi pe alte zboruri sau li s-a oferit cazare la hotel. Siguranţa şi securitatea sunt prioritatea noastră principală şi ne cerem scuze clienţilor noştri pentru orice inconvenient cauzat de acestea”.

Avionul a aterizat în Honolulu la ora locală 15:47, potrivit purtătorului de cuvânt, care a spus că devierea a fost făcută „din cauza unui incident cu un pasager la bord”.

Ştirile despre comportamentul perturbator al băiatului vin după un alt incident în care a fost implicat un bărbat, Maxwell Berry, cunoscut pentru că a devenit violent în timpul unui zbor, a agresat sexual, a lovit cu pumnul şi a atins însoţitorii de zbor. Bărbatul din Ohio a fost arestat după ce avionul în care se afla a aterizat în Miami. Şi adolescentul de 13 ani a fost arestat, dar nu au fost raportate răni.

