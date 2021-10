Un altfel de anunţ pentru job. Un bărbat a postat pe TikTok cererea sa inedită. Video viral

În căutare de nou job, în paşi de dans şi cântând.

Cum căutarea unui nou loc de muncă nu este neapărat uşoară sau simplă, un bărbat s-a gândit să facă o campanie pe TikTok pentru a se promova, cu hashtag-ul „HireJayBeech”.

Specializarea sa este Marketing, aşa că a creat un video în care îşi arată talentele în timp ce dansează pe melodia Gloriei Gaynor.

Versurile sunt hilare iar îmbrăcămintea sa, din anii 1970, dă un plus de savoare clipului.

And so I'm back / Back to LinkedIn / To tell you I'm open for work / My inbox please come and jump in şi

„Come on now go / Drop me a call / Let's turn this around / Invite me to your Christmas ball”.