Un american a câştigat la loterie 1,6 MILIARDE de dolari | FOTO, VIDEO

Biletul, vândut în Carolina de Sud, conţine numerele 5, 28, 62, 65, 70 şi Mega Ball 5, care au fost extrase marţi noaptea.

Câştigătorul avea o şansă din 303 milioane să câştige cel mai mare premiu din istoria loteriei americane.

Valoarea premiului a fost stabilită după ce nimeni nu a câştigat premiul de 1 miliard de dolari pus în joc vineri. Recordul precedent a fost de 1,586 miliarde dolari, la Powerball, în 2016.

Câştigătoarul poate lua pe loc, cash, 904 milioane dolari, sau poate opta pentru plata celor 1,6 miliarde de dolari timp de 29 de ani.

