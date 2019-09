Veste proastă pentru fanii KISS. Celebra trupă şi-a anulat un concert, deoarece Gene Simmons va fi supus unei intervenţii chirurgicale

Concertul de sâmbătă făcea parte din turneul de adio (End of The Road) al trupei Kiss, iar următorul show este programat abia în noiembrie.

Gene Simmons, în vârstă de 70 de ani, a scris într-un mesaj publicat pe platfoma de micro-blogging Twitter că intervenţia chirurgicală la care va fi supus este una "necesară în prezent", dar şi-a asigurat fanii că nu trebuie să îşi facă griji.

Apologies to the fans in Salt Lake City. We will come back and do the show at a later date. The truth is, I have to fly to LA to do a medical procedure. Nothing serious. But it must be taken care of now. Thank you for your good wishes. All is well. 😊