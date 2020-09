VIDEO: Ce face un bărbat cu un test de sarcină? Îşi pune jocuri pe el

Programatorul Foone Turing, cunoscut pe internet pentru colecţia sa de gadgeturi şi de softuri vechi, îţi arată cum se joacă DOOM pe... un test de sarcină. El a reprogramat testul electronic, pe care se joacă folosind o tastatură wireless.

Experienţa nu e una prea plăcută, testele de sarcină având o rezoluţie video foarte mică, de doar 128 pe 32 de pixeli şi un display monocrom.

Creatorului nu i-a fost deloc uşor să transforme dispozitivul, care în mod normal te anunţă doar dacă eşti tătic sau nu. El recunoaşte că a trişat puţin: a trebuit să schimbe procesorul şi ecranul LCD pentru a face jocul să meargă, dar promite să vină în curând cu o versiune îmbunătăţită şi poate chiar cu alte jocuri.

DOOM este un joc apărut pentru prima dată în 1993 şi face parte dintr-o serie care a revoluţionat jocurile pe calculator, alături de clasicele Quake şi Wolfenstein.





Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.



Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv