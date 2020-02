VIDEO: Elton John şi-a întrerupt un concert în Noua Zeelandă şi a părăsit scena foarte supărat. Ce le-a explicat fanilor

În imaginile de la concertul susţinut duminică la Mount Smart Stadium din Auckland, apărute pe reţelele de social media, Elton John poate fi văzut în timp ce interpretează piesa „Rocketman”, dar, la un moment dat, se poate remarca faptul că nu mai poate continua. Artistul, care cânta deja de o oră şi jumătate, a părăsit scena foarte supărat, în timp ce mulţimea îl ovaţiona.

Elton John is apologizing to fans after he was forced to cut short a performance in New Zealand due to walking pneumonia and had to be assisted off stage. https://t.co/WGO8Syx3gZ pic.twitter.com/ODUuTqz1LS