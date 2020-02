VIDEO | Imagini cu El Chapo în inchisoarea de maximă securitate din Statele Unite. Ce i-a spus gardianului atunci când a fost întrebat cu ce se ocupă

Guzman, cunoscut mai mult sub pseudonimul ”El Chapo”, i-a oferit gardianului numele complet, data naşterii, date despre starea sa civilă, însă a surprins atunci când a fost întrebat despre ocupaţie. ”El Chapo” i-a spus gardianului că este fermier.

Guzman a fost liderul cartelului Sinaloa, grupare infracţională despre care autorităţile americane susţin că ar fi cel mai mare furnizor de droguri pe piaţa din Statele Unite.

Guzman a fost extrădat în Statele Unite în 2017 şi a fost condamnat la închisoare pe viaţă în vara anului trecut fiind găsit vinovat la patru capete de acuzare.

Drug kingpin El Chapo labelled himself a "farmer" and offered details of his unusual home life during an interview with prison guards.



